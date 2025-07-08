Schiaparelli a Parigi. La bellezza estrema. Utopia per tempi inquieti

Quattro giorni di meraviglie sartoriali e privati clienti Supervip, tra saloni ovattati, alberghi di lusso e sogni a occhi aperti (per noi comuni mortali): Daniel Roseberry inaugura la stagione della couture – l’alta moda e l’alta gioielleria realizzata in singoli (o quasi) esemplari tutti realizzati a mano in atelier – con la nuova collezione Schiaparelli.

È il frutto di un profondo lavoro d’archivio che non si limita a citare il passato ma lo interroga, lo trasforma in visione. E risponde alla domanda: ha ancora senso creare bellezza estrema in tempi inquieti? È la stessa che Elsa Schiaparelli si poneva nel 1940, lasciando Parigi sull’orlo della guerra, con la convinzione che la moda, come l’arte, possa offrire uno sguardo più profondo sul mondo. E Roseberry, oggi, raccoglie quel pensiero e lo rende atto sartoriale: un’estetica che è anche resistenza, un lusso che non vuole solo stupire ma far riflettere. Niente algoritmi, niente AI, solo il corpo e il suo mistero, la materia e il gesto, la couture come pensiero che prende forma. In un’epoca di rumore, l’incanto – anche quello più effimero – può essere silenziosa ribellione: un’utopia antica e post-futurista insieme.

Le silhouette rivoluzionano dolcemente le linee iconiche della maison: via i corsetti, spazio alla scultorea drammaticità di una moda che veste corpo e spirito con l’eleganza quieta e audace dei poemi di Mallarmé o delle tele di Man Ray. Tra i codici della maison emergono l’ossessione anatomica, il buco della serratura – ammiccante simbolo surrealista – e decorazioni in ceramica lavorate a mano, con la stessa devozione di chi cesella un gioiello antico. Foulard ricamati con metri da sarta richiamano le tecniche degli anni ’30, mentre il trompe-l’œil si insinua ovunque, fra satin lucenti e lane preziose, abiti da sera dal taglio sbieco e giacche dalle spalle marcate, in un omaggio al passato che parla una lingua sottilmente futuristica.

E poi i pezzi da sogno: il mantello Apollo – creato da Elsa per Lady Mendl, nata Elsie Wolfe, attrice bisessuale, coltissima e tormentata che si fece costruire una casa per le feste a Versailles che durante la guerra trasformò in un ospedale – , un’esplosione stellare di bijoux; abiti che rievocano la grazia ipnotica di Dalí, giacche da matador impreziosite da perle barocche, macchie leopardate e perline nere, fino all’ipnotico Eyes Wide Open, una mise da sera dove un’iride dipinta a mano si fa gioiello e sguardo. Applaudono Cardi B, Dua Lipa, Anna Wintour, e una Chiara Ferragni in versione quasi sottotono. Daniel Roseberry ci ricorda che nel gennaio 1941, Elsa, tornata a Parigi in piena guerra, consegnò personalmente 13mila capsule di vitamine al ministro francese di Lisbona per sostenere l’American-French War Relief. Quel gesto piccolo ma simbolico ci ricorda che l’arte non fugge dalla realtà, ma la attraversa, la sfida e, a volte, la consola.

Anche Jonathan Anderson, neodirettore artistico dell’intera maison Fior, in parallelo e con un progetto tutto legato al prêt-à-porter, riflette sulla bellezza come gesto curatoriale. Il suo nuovo spazio è una collezione di scelte personali, un mondo raffinato dove convivono abiti, oggetti per la casa, ceramiche, arredi e artigianato d’eccellenza: un moderno gabinetto di curiosità, costruito non attorno a una strategia ma al principio disarmante di "cose che mi piacciono e che vorrei avere intorno a me". Il concept store è stato ripensato: materiali caldi, forme familiari, atmosfera intima. In questa nuova grammatica, la moda è solo una delle voci. Accanto al denim giapponese, al damasco inglese e alla maglieria scozzese, convivono tazze di Lucie Rie, libri rari, miele artigianale, vetri di Murano e sedute scolpite a mano.

In comune tra JW Anderson e Schiaparelli c’è l’idea che ogni oggetto, ogni abito, sia una dichiarazione di gusto ma anche di intenti. Couture o prêt-à-porter, arte o artigianato: oggi più che mai, tutto parte da un solo interrogativo. Non cosa serve. Cosa ha senso custodire.