Lo scheletro di ragazza riemerge durante le riprese di una docuserie tv: cosa hanno scoperto gli archeologi

Roma, 30 ottobre 2025 – Durante le riprese di ‘Hidden Wonders’, la nuova serie di Channel 4 condotta da Sandi Toksvig, un gruppo di archeologi ha portato alla luce una scoperta macabra e del tutta inattesa: uno scheletro umano. Nel silenzio di un antico insediamento rurale nel Dorset, (vicino al Canale della Manica) attributo alla popolazione dei Durotrigi, è emerso lo scheletro di una ragazza, poco più che adolescente, deposta a faccia in giù. Un gesto che, nell’Età del Ferro britannica, non era affatto consueto.

Tracce di violenza e di un funerale insolito

Come ha riportato ‘The Independent’ le analisi hanno rivelato segni di traumi su braccia e torace. Non ferite accidentali, ma qualcosa di più vicino al gesto ritmato della violenza. Eppure, la giovane era stata disposta nella fossa con cura. Nessun abbandono, nessuna fretta. Tutto fa pensare a un rituale. Forse si è trattato di un sacrificio. Da parte sua Toksvig, che ha studiato archeologia a Cambridge, ha raccontato di essere stata travolta dall’emozione mentre osservava il cranio: “Sentivo come se mi stesse guardando. Ho pianto, non me lo aspettavo”.

Chi erano i Durotrigi

La ricerca condotta da Bournemouth University sta ricostruendo la quotidianità di questa comunità dell’Età del Ferro, vissuta poco prima dell’arrivo dei Romani. Grossomodo possiamo dire che L’Età del Ferro in Gran Bretagna inizia intorno all’800 a.C. e prosegue fino alla conquista romana, quindi circa al 43 d.C. con l’arrivo delle legioni di Claudio. Un periodo di tempo molto lungo: non a caso, le abitazioni, gli utensili e le sepolture mostrano un mondo in transizione: oggetti tradizionali convivono con forme e materiali ispirati all’epoca romana. Soprattutto ci sono indizi di scambi culturali, contatti, adattamenti. Niente isolamento, niente “tribù selvatica”: siamo di fronte a un popolo che interagiva con altre realtà.

Un potere al femminile?

Gli studi genetici sui resti trovati nel sito hanno aperto un’altra porta: la discendenza della comunità sembra risalire a una singola donna. E le tracce degli uomini mostrano origini diverse, come se si unissero al gruppo dall’esterno. In altre parole: la terra, la casa, il nome potevano appartenere alle donne. Questo capovolge una delle più radicate convinzioni sulla struttura sociale europea antica: che il potere, ovunque, fosse maschile. Fatto sta che la ragazza sepolta a testa in giù è oggi al centro di un’indagine storica che non è solo scientifica, ma anche emotiva e simbolica. È la testimonianza di una società dove il sacrificio poteva avere un valore rituale. E dove l’autorità poteva essere femminile. Una storia di cui sappiamo ancora poco e che si nascondeva sottoterra, ma che ora possiamo guardare (e studiare) da vicino.