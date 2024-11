Zecche sull’uomo, chi attaccano e come toglierle. Il naturalista: “Evitare questi errori”

Zecche e pericoli per l’uomo: facciamo chiarezza con Paolo Fontana, naturalista, entomologo e ricercatore alla Fondazione Edmund Mach di Trento. Che ci spiega anche il metodo corretto per liberarsi di questo pericoloso parassita, capace di trasmettere il morbo di Lyme ma anche encefaliti. Quindi l’esperto ci invita ad affrontare “la natura in maniera conscia, prendendo le giuste precauzioni”.