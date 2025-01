Malgrado la moda maschile sia più limitata rispetto alle varianti e alle opzioni di vestiario, lo stile resta sempre imperante per risultare eleganti. Ci sono uomini che, nella storia, hanno raffigurato, a livello internazionale, il senso dell’eleganza. Ecco alcuni personaggi celebri che, ancora oggi, vengono indicati come modelli per apparire e risultare impeccabili.