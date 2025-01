Set galeotto, ecco le coppie vip nate durante le riprese dei film

Tra le coppie più glamour degli ultimi tempi sicuramente spicca quella formata da Zendaya e Tom Holland. Nei giorni scorsi, inoltre, l’attrice protagonista di “Challengers” era presente ai Golden Globes e, proprio durante quell’evento mondano, è stata immortalata mentre indossava un anello di diamanti. E fonti vicine a lei hanno dichiarato: "Zendaya ha cercato di tenerlo segreto, ma era molto emozionata di mostrare il suo anello. Non pensava che la gente se ne sarebbe accorta, ma non le importava in entrambi i casi”. Progetti seri all’orizzonte per la giovane coppia, che avrebbe già discusso e affrontato temi importanti: “Tom vuole davvero avere una famiglia, lui e Zendaya sono sulla stessa lunghezza d'onda riguardo all'avere figli e al voler formare una famiglia insieme. Lui è assolutamente innamorato di lei, è molto concentrato sulla costruzione di una famiglia e sulla sua carriera. Tom è un ragazzo inglese molto “vecchia scuola” nel modo in cui vuole formare una famiglia e avere figli relativamente giovani". I due si sono conosciuti sul set di “Spider-Man: Homecoming”; pellicola che ha avviato una nuova saga reboot delle avventure dell’Uomo Ragno targate Marvel. Nel 2016 sono stati presentati al pubblico come i nuovi Mary Jane e Peter Parker. Ma, negli anni, sono diverse le coppie di vip che si sono conosciute e innamorate sul set. Eccone alcune