Le star scoperte da Pippo Baudo e quell'unico rimpianto, il talento 'toppato'

Roma, 17 agosto 2025 - L'Italia, e soprattutto il mondo dello spettacolo del nostro Paese, piangono la scomparsa di Pippo Baudo. Non solo presentatore di successo e volto di Sanremo per ben 13 edizioni, ma anche un vero e proprio talent scout, ragione della carriera di moltissime stelle di punta dello showbiz italiano e non solo. Durante la sua lunghissima carriera, infatti, Baudo ha lanciato numerose personalità, tra cui Beppe Grillo e i cantanti Laura Pausini, Giorgia, Eros Ramazzotti e Andrea Bocelli. Fu sempre Baudo a portare in tv Heather Parisi alla fine degli anni ’70, trasformandola in icona con sigle memorabili come Cicale. Pochi i colpi sbagliati, ma uno fu in particolare madornale, e ritenuto essere un grande rimpianto per l'appena scomparso presentatore.

Le 'scoperte' di Baudo non gli hanno mai voltato le spalle, e non sono mancati nelle scorse ore i loro messaggi di cordoglio. A partire da un lunghissimo post su Instagram di Laura Pausini: "Ci sono uomini che in questa vita e in questa terra hanno lasciato un segno indelebile per il loro talento e la loro genialità. Uno di loro - continua la cantante romagnola - è diventato 32 anni fa l’uomo che mi ha cambiato la vita. Pippo grazie". In una story, l'ha poi descritto come "il mio secondo papà". "Dicono abbia inventato la televisione italiana. Sicuramente ne è stato uno dei grandissimi protagonisti - il messaggio di Bocelli - Io pure, con un affetto oggi velato di malinconia, per la sua scomparsa, m’accodo alla lista di chi dichiara nei suoi confronti un forte debito di riconoscenza. Perché Pippo Baudo, in oltre sessant’anni di strepitosa carriera, ha aiutato tantissimi amici e colleghi ad emergere".