Il colonnello Kate beve Guinness tra i trifogli: la principessa protagonista a San Patrizio

Londra, 17 marzo 2025 - Dopo un anno di stop, Kate Middleton ha ripreso a pieno ritmo il suo lavoro. Solo una settimana fa l'abbiamo vista presenziare al Commonwealth Day. Oggi è stata protagonista della parata delle guardie irlandesi nel giorno della festa di San Patrizio, patrono d'Irlanda, occasione che l'anno scorso la principessa era stata costretta a saltare. Era reduce da un complesso intervento chirurgico e all'inizio del percorso di cure per il cancro. Sorridente e luminosa, in un cappotto verde scuro, perfettamente in tema, oggi la futura regina sembra aver davvero archiviato la parentesi della malattia. Il cammino per una piena guarigione è lungo, ricordava lei stessa in un post su Instagram lo scorso autunno, annunciando la fine della chemioterapia. Ma per quanto è possibile vedere da fuori, siamo sulla buona strada.