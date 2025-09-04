Frasi celebri di Armani, le parole di Re Giorgio che ricorderemo: "L'eleganza è uno stato d'animo"

Milano, 4 settembre 2025 – “Il segno che spero di lasciare è fatto di impegno, rispetto e attenzione per le persone e per la realtà”. Fonte di ispirazione nella moda ma anche nella vita, Giorgio Armani ha lasciato questa terra all’età di 91 anni, serenamente e circondato dai suoi cari. Resterà la sua eredità nel mondo del fashion ma non solo: il suo lascito è prima di tutto morale, come dà ad intendere la famiglia e la che hanno annunciato la sua morte postando sui social della maison una frase a cui il celebre designer teneva particolare. Con il suo stile, il ‘creativo razionale’ – così lui stesso amava definirsi – non parlava solo di abiti e lusso, ma anche di etica del lavoro. Agli studenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, insignito della laura ad honorem ‘Global Business Management’ , disse nel 2023: “Cari ragazzi, vi penso, e vi dico che vorrei esservi di stimolo e di esempio, perché il lavoro vero porta lontano”. Il suo era un insegnamento al coraggio di perseguire i propri sogni con fiducia e indipendenza, senza “farsi abbagliare del miraggio del successo facile”. Ecco le frasi di Armani che ricorderemo.