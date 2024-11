Cinque attori famosi che vorrebbero cancellare i loro ruoli iconici

I ruoli che hanno consacrato gli attori a star del firmamento cinematografico internazionale e li hanno reso indelebili nell’immaginario collettivo non sempre vengono considerati una fortuna dai diretti interessati. A volte certi personaggi, pur avendo portato al successo gli artisti, sono vissuti dagli stessi come una vera e propria maledizione, rischiando di ingabbiare l'attore in una parte specifica, limitando così la percezione del pubblico e restringendo il campo delle successive opportunità professionali. E questa sensazione può essere frustrante. Ecco alcuni casi celebri.