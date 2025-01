Le 10 serie tv più costose di sempre: cast, budget e flop memorabili

Con l’arrivo delle piattaforme streaming si sono moltiplicate le offerte legate a serie tv e produzioni cinematografiche. Se prima erano i canali generalisti (Rai e Mediaset in primis) ad avere il monopolio di titoli e progetti internazionali per la messa in onda, negli ultimi anni sono Netflix, Prime, Disney+, Sky e Paramount+ a cercare di attrarre il pubblico il più possibile, con progetti provenienti dall’America, dall’Asia e dall’Europa. E, in questa competitiva sfida, aumentano anche gli investimenti di denaro nelle serie tv, per ottenere il nome di richiamo oppure per colpire lo spettatore con storie e scenografie curate nei minimi dettagli. E, di conseguenza, anche i costi aumentano. Ecco le serie tv più costose di sempre.