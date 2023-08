Zaino da viaggio, come scegliere il compagno perfetto per le vacanze

Scegliere lo zaino adatto ai viaggi che abbiamo in programma è essenziale per poter vivere una vacanza confortevole con ciò che occorre a portata di mano. Prima dell’acquisto di questo genere di articolo bisogna considerare con attenzione alcuni aspetti. La decisione finale, però, è personale e dipende anche da valutazioni personali rispetto alle proprie preferenze e alle proprie necessità.

Dimensioni

È bene valutare la durata del viaggio e la quantità di oggetti che si intendono portare con sé. Gli zaini da viaggio vengono classificati in base alla capacità in litri. Tieni conto che, tendenzialmente, uno zaino di dimensioni adeguate dovrebbe essere abbastanza spazioso per contenere tutto ciò di cui hai bisogno, ma allo stesso tempo non così grande da affaticarti durante gli spostamenti.

Design

Un’idea potrebbe essere optare per uno zaino con uno scomparto principale ampio e diversi scomparti più piccoli per organizzare meglio i tuoi effetti personali. Tra i più facili da aprire e chiudere ci sono gli zaini con zip a doppio cursore. Assicurati che abbia cinghie regolabili e imbottite per spalle e fianchi per un migliore supporto e comfort.

Materiali

Lo zaino sarà sottoposto a diverse situazioni durante i viaggi, quindi è importante che sia robusto, in grado di resistere all’usura e proteggere i tuoi oggetti personali. Pertanto il consiglio è di prediligere tessuti e materiali resistenti e impermeabili, ma, allo stesso tempo, leggeri e facili da pulire. Alcuni esempi? Il nylon e la cordura, una sua lavorazione particolare, il poliestere, la tela cerata. Sono eleganti gli zaini in pelle. Quelli realizzati con materiali riciclati, peraltro alcuni di qualità, aiutano a ridurre l’impatto ambientale.

Peso

Cerca uno zaino leggero per evitare di aumentare il peso complessivo del carico. Un peso iniziale più leggero ti consentirà di risparmiare energia per le tue avventure. Molte persone hanno bisogno, anche per un senso di sicurezza, di portarsi dietro mezza casa: ma siamo davvero sicuri che serva poi tutto, o non sia solo una zavorra ingombrante? Viaggio è sinonimo di leggerezza, in tutti i sensi.

Dettagli

Alcuni zaini da viaggio hanno caratteristiche di sicurezza aggiuntive, come tasche nascoste o materiali anti-taglio, per proteggere i tuoi oggetti di valore dai borseggiatori. Potrebbero essere particolari capaci di fare la differenza e orientare il tuo acquisto in quella direzione, anche in base alle mete prescelte.

Comfort

Prova lo zaino prima di acquistarlo e assicurati che si adatti bene al tuo corpo. Le cinghie regolabili, lo schienale imbottito e le cinture per la vita aiutano a distribuire il peso uniformemente e riducono l'affaticamento.

Personalizzato

La scelta dello zaino dipende anche dal tipo di viaggio che hai in mente. Se prevedi di fare trekking o escursioni, potrebbe essere utile un modello con sistema di supporto per il carico. Se hai bisogno di recuperare in fretta gli oggetti in esso contenuti, potrebbe essere più adatto, invece, uno zaino con aperture frontali.

Qualità

È meglio fare un piccolo investimento e spendere qualcosa in più in uno zaino di qualità, affidandosi a marche specializzate con una lunga tradizione alle spalle legata alla produzione di questo genere di articoli, dunque in grado di offrire prodotti più affidabili e duraturi. Oltre a chiedere ad amici e conoscenti, per farti un’idea più precisa potresti leggere alcune recensioni online di diversi zaini per capire le esperienze di altri viaggiatori. Si tratta, ovviamente, di pareri soggettivi. Determinanti, alla fine dei conti, saranno le tue preferenze ed esigenze.