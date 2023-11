Scattato l’obbligo delle gomme invernali. Rimarranno montate fino al 15 aprile

Fino al 15 aprile vigerà l’obbligo di dotarsi dell’equipaggiamento invernale: catene, calze da neve (novità da fine 2022) o gomme. Gli pneumatici invernali sono identificati dalla marcatura M+S presente sul fianco del pneumatico (o M.S o M&S). E dall’eventuale ulteriore pittogramma alpino, ossia una montagna a tre picchi con un fiocco di neve al suo interno, che attesta il superamento di uno specifico test di omologazione su neve. Possono essere impiegate anche le “All season”, “4 stagioni”, “all weather”, “multipurpose”, “multiseason” a patto che siano dotate della marcatura M+S (M.S o M&S, etc.). Le gomme invernali possono avere un codice di velocità inferiore a quello previsto per il veicolo, ma non inferiore a Q (160 kmh) secondo la Direttiva 9223CE.

Le catene, per essere omologate, devono essere contrassegnate dal marchio UNI 11313. O ÖNORM V5117 per quelle prodotte all’estero. Le proprie gomme devono corrispondere all’elenco delle misure degli pneumatici cui la catena è destinata. In sostanza a bordo bisogna avere avere almeno le catene, ma le gomme invernali o le all season sono un soluzione molto più pratica, se le condizioni non sono estreme, per rispettare la legge. Il Ministero ne raccomanda l’installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza su fondo stradale.