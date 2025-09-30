Scatta l’OraZero: "La sfida d’essere umani. Sogno una ribellione muta"

"Siamo artisti solo se sappiamo vivere…". A lui la cosa è sempre riuscita bene. Nell’attesa del compleanno di oggi, infatti, le sue ultime ore da settantaquattrenne Renato Zero le ha passate con fan e giornalisti, domenica sera sul palco del Teatro Brancaccio di Roma e ieri pomeriggio in collegamento via zoom con un’ottantina di media. Se, infatti, il “soggetto smarrito” oggi solennizza 75 anni d’anagrafe, venerdì prossimo ne festeggia 52 di tournée annunciando un nuovo giro di concerti al via il 24 gennaio da Roma, con tappe pure a Firenze dall’11 al 15 febbraio, Mantova l’11 e il 13 marzo, Bologna il 24 e Pesaro il 28.

Tutto accompagnato da L’OraZero, 36° capitolo di una storia senza fine in uscita proprio venerdì con 19 nuove canzoni. Inesauribile Renato. La formula segreta dell’elisir di lunga vita nel turbolento mondo del pop la svela lui stessa nella nota che accompagna il prezioso manufatto spiegando che "se si vuole un accesso costante e duraturo al camerino queste sono le condizioni essenziali: stringere un’amicizia salda con la propria coscienza, se possibile farsi amico uno strumento musicale, familiarizzare con un microfono ed esercitarsi nell’uso corretto di una eccellente faccia di bronzo". Parole sante.

Zero, con chi festeggia oggi il suo compleanno?

"Con Renato, perché ci incontriamo solo ogni tanto. Lui che scrive una strofa e io, da un’altra parte, scrivo un inciso. Ci rincorriamo alla ricerca dell’opportunità di stare a quattro occhi".

Fra gli auguri stavolta ci saranno pure quelli di Loredana Bertè.

"Con lei abbiamo collaborato talmente tanto che abbiamo finito per litigare. Per la troppa frequentazione, succede pure fra innamorati. E poi non eravamo solo io e Loredana, ma eravamo io, Loredana e Mimì. Non credo esisterà mai triangolo più eclatante di questo. La nostra frequentazione è stato un ente assistenziale: ognuno faceva le marchette per l’altro e poi portavamo a casa il piatto di minestra".

La vostra più grossa soddisfazione?

"Resistere nonostante i pronostici, che al tempo erano infami. Debbo dire che, dopo tutto questo tempo, ho trovata una Loredana più calma e riflessiva. Questo pure grazie a me, credo, perché se prima quando lei mandava qualcuno a quel paese andavo poi io dal malcapitato a scusarla, una volta privata del sostegno s’è trovata un po’ isolata, imbarazzata, e ha dovuto fare ammenda alla propria bontà, alla propria sensibilità eccetera. Quindi credo di essere anche un pochino l’artefice di questa riconversione. Ammetto che oggi averla nuovamente vicina per me vuol dire molto".

La inviterà in qualche tappa del tour?

"Le iscrizioni sono aperte. E i colleghi lo sanno già. Sono apertissimo alle collaborazioni".

In Nel regno del sogno si chiede perché ci siano così pochi idealisti. Le piazze piene non sembrano dare questa idea.

"Penso che l’idealismo esercitato individualmente non funzioni. Deve trovare aderenze, complicità, nella moltitudine. Credo che se non si nutre di un popolo, l’ideale faccia poca strada. I miei li ho sempre voluti condividere, su e giù dal palcoscenico, perché la mia arte è cresciuta sulla strada".

Al Brancaccio ha chiesto un minuto di silenzio per quello che sta accadendo nel mondo. Qual è l’alternativa all’indifferenza?

"Dobbiamo ancora educarci alla piazza. Imparare a usare un linguaggio temperato, morbido anche nella contestazione. Immaginate una piazza gremita, ma senza rabbia, senza cartelli, senza bandiere. Assolutamente muta. Quella sì che sarebbe una risposta forte, prorompente".

Chi le piace, tra i colleghi, delle ultime generazioni?

"Artisti come Diodato o Ultimo, mi fanno guardare con speranza al futuro".

Le piacerebbe farsi scrivere una canzone per lei da Ultimo?

"Certo, la mamma di Niccolò è un’amica mia. Quindi lo considero una specie di nipote cresciuto a pane e Renato. Magari scrivesse qualcosa per me, ma penso abbia un po’ di soggezione".

Parafrasando il titolo dell’album, qual è l’ora zero di Renato?

"Non è solo mia, ma attraversa tutta l’umanità perché ognuno deve fare i conti con un bilancio urgente di stabilità, sicurezza, appartenenza: navigando con questi 19 brani, mi sono reso conto che a parte le guerre dichiarate ognuno di noi sta combattendo una guerra, anche se a volte il nemico siamo noi stessi. In questo album cerco anche io di vincere questa battaglia, la paura la provo anche io".