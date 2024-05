Scatta l’open day. Cure termali e visite gratuite per piccoli pazienti

Le Terme di Riolo pronte ad accogliere domani la 15edizione edizione dell’Open Day Terme Bimbo. L’evento si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sull’importanza della promozione della salute dei più piccoli e sul ruolo fondamentale svolto dalla prevenzione.

I piccoli ospiti avranno la possibilità di sperimentare gratuitamente le cure termali, efficaci per prevenire le malattie da raffreddamento e le allergie sin dall’infanzia, oltre a un colloquio medico con uno specialista. Il programma dell’evento prevede anche una serie di attività ricreative, tra cui Pompieropoli con i vigili del Fuoco (nella foto in alto l’ultima edizione dell’evento).

Le terme di Riolo hanno messo inoltre a punto in collaborazione con l’Amrer (Associazione malati cronici Emilia Romagna) il Progetto benessere riservato ai pazienti fibromialgici con l’obiettivo di migliorare la sintomatologia dolorosa attraverso attività in ambiente termale. "Il percorso – spiega il direttore sanitario delle Terme Mara Mascherpa – si struttura su 12 giornate in cui saranno insegnate tecniche di attività motoria e di gestione del dolore che comprendono esercizi di attività fisica adattata, tecniche di stretching e rilassamento, massaggi miorilassanti in ambiente termale e fanghi. Il tutto sia nelle piscine termali che ‘a secco’, e sotto la costante presenza di personale esperto. A questo si aggiungeranno incontri per approfondire e migliorare la conoscenza sulla patologia".

info: www.termediriolo.it