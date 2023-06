Come scegliere le scarpe estive da uomo e da donna, comode ed eleganti

Tra le calzature più comode ed estive che si possono indossare in città nei mesi caldi e in vacanza ci sono modelli storici come le espadrillas e le friulane. Ognuna delle due tipologie ha delle caratteristiche definite e una propria storia. Le prime sono più casual, le seconde potrebbero essere indossate anche in contesti e occasioni più eleganti.

Espadrillas

Sono scarpe leggere e informali e possono essere abbinate a diversi look adatti al periodo estivo. Le suole possono essere realizzate in corda di iuta, gomma o altri materiali sintetici. La tomaia di solito è in tessuto (cotone o lino), pelle o altri materiali leggeri e avvolge il piede, spesso senza lacci o nastri, il che rende queste scarpe pratiche e semplici da indossare. Possono avere una punta chiusa, che protegge meglio le dita del piede, o aperta, che dà maggiore freschezza. Esistono molti modelli: monocolore, a pois, a righe, a quadretti, a fiori e con tanti altri decori e ricami.

Iberiche

Le espadrillas sono tipiche di alcune regioni costiere del Mediterraneo e dei Paesi Baschi, dove le alpargatas o espardenyes, come sono chiamate, sono tuttora molto popolari. Risalgono ad alcuni secoli fa. Le prime tracce di queste scarpe estive risalirebbero addirittura all’antico Egitto, dove delle antenate di queste calzature venivano indossate da alcuni faraoni. Presso i Romani esistevano le carbatinae, realizzate con una suola rudimentale di corda intrecciata e una tomaia grezza in tessuto. Nel Medioevo erano più che altro le classi povere e contadine che mettevano ai piedi delle rudimentali espadrillas. Fu poi durante il XIX secolo che queste scarpe tipicamente mediterranee cominciarono a diffondersi in varie parti d’Europa, tra cui la Spagna, e a essere apprezzate anche da artisti e intellettuali dell’epoca. Negli anni Settanta del Novecento, poi, le espadrillas acquisirono una nuova popolarità grazie alla moda hippie e allo stile gipsy e bohémien.

Abbinamenti

- Un outfit casual ma glamour con le espadrillas potrebbe essere realizzato indossando insieme a queste scarpe un jeans estivo a sigaretta o un pantaloncino in jeans e una t-shirt o canotta bianca e a righe. - Per i tipi più sportivi, queste calzature possono essere indossate con un cappellino da baseball in testa. - Con gli abiti lunghi, le gonne lunghe e i maxi-dress le espadrillas vanno comunque bene, magari rifinite da un accessorio in paglia, come un cappello o una borsetta a tracolla o ancora una pochette in fibra vegetale. - Via libera a calzature con pizzi, nappe, fiori e nastri se piacciono gli stili boho chic ed etnico, che possono essere caratterizzati ulteriormente da accessori in corda o paglia. - Per un look da vacanza al mare, scegli espadrillas blu o rosse o a righe bianche e colorate. Abbinabile a un paio di pantaloni a righe o a un jeans a vita alta con una camicia bianca o una maglia a righe. Completa il look con un cappello da marinaio e occhiali da sole a goccia. - Per una serata speciale estiva, potresti indossare un abito midi o una gonna lunga con espadrillas in pizzo o rifiniture dorate o argentate en pendant con accessori o gioielli.

Friulane

Le friulane sono delle pantofole chic in tessuto (velluto o stoffa) proprie della regione del Friuli-Venezia Giulia. Sono realizzate in tessuto (come il velluto, la stoffa, la pelle scamosciata), impreziosite da ricami e altri dettagli, e con una suola sottile e morbida. Le loro origini risalgono al Medioevo, quando, nel territorio friulano, per l’appunto, i calzolai cominciarono a produrre scarpe per la popolazione locale, all’inizio con materiali semplici e poveri. Oggi sono diventate un’icona di stile ed eleganza della moda contemporanea, adatta a stili classici così come a quelli più casual e boho-chic.

Accostamenti

- In stile casual chic: si possono indossare le friulane insieme a un paio di jeans a vita alta e una camicia bianca in cotone leggero o in lino. Sopra si può mettere una giacca leggera o un cardigan. - Per lo sport e il tempo libero: con pantaloncini corti in jeans e t-shirt in cotone a righe le friulane danno un tono. Può essere un bell’accostamento per contrasto anche quello tra queste calzature e una moderna tuta jumpsuit. - Da bohémien: in questo caso si potrebbe puntare su scarpe caratterizzate da ricami, frange o nappine in abbinamento a una gonna lunga e una blusa o un top con pizzo, oltre ad accessori etnici e a una borsetta a tracolla in paglia o all’uncinetto. - Per la sera: le pantofoline chic tipiche del Friuli possono essere abbinate anche ad abiti raffinati, pantaloni eleganti e tailleur, nei colori classici o neutri. Un tocco ancora più sofisticato può essere dato da foulard e gioielli.