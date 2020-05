Grazie soprattutto al successo del film 'Chiamami col tuo nome' (4 nomination all'Oscar e 1 vittoria come migliore sceneggiatura non originale) il filmmaker italiano Luca Guadagnino ha guadagnato parecchi punti in quel di Hollywood. Oggi giunge notizia che la stima conquistata gli ha fatto guadagnare la possibilità di girare il remake di 'Scarface', a partire da una sceneggiatura dei fratelli Joel ed Ethan Coen, autentiche colonne del cinema statunitense contemporaneo: Universal Pictures vuole infatti che sia lui il regista in grado di portare a conclusione un progetto di rilancio che ormai va avanti da tempo, senza riuscire a concretizzarsi.



Scarface: Luca Guadagnino regista del remake

La trama racconta di un immigrato negli Stati Uniti che agguanta il sogno americano facendosi strada nel mondo della droga, ma che paga a caro prezzo la sua ascesa violenta e spietata. Una vicenda che è stata portata per la prima volta su grande schermo nel 1932 e che ha nutrito il remake del 1983, quello con Al Pacino nel ruolo protagonista, Oliver Stone in qualità di sceneggiatore e Brian De Palma regista.



Universal accarezza l'idea di un nuovo remake sin dal 2011 e nel corso del tempo la sceneggiatura è stata scritta e riscritta parecchie volte: esiste per certo una versione firmata da Paul Attanasio, un'altra di Jonathan Herman e poi quella attualmente sul tavolo dei produttori, a firma dei fratelli Coen, autori fra le altre cose di calibri da novanta del cinema statunitense come 'Fargo', 'Non è un paese per vecchi', 'Il grande Lebowski', 'Fratello, dove sei?' e 'L'uomo che non c'era'.



A un certo punto sembrava che Universal avesse trovato in Antoine Fuqua ('Training Day', 'The Equalizer') l'uomo giusto al quale affidare la regia, poi non se n'è fatto nulla. Ora la palla è passata al nostro Luca Guadagnino, che presumibilmente vorrà dire la sua sullo script dei Coen prima di pensare alle riprese. Al momento non ci sono ulteriori dettagli, ma bisogna sottolineare che è un privilegio poter lavorare a partire da una sceneggiatura dei Coen, riconosciuti da tutti come scrittori di razza.



