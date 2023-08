Scalia, il re del montaggio "Io, italiano di Hollywood"

di Silvio Danese

Dalla bottega del padre a Hollywood, due Oscar, una carriera e un credito internazionale grandi così: Pietro Scalia, classe 1960, catanese cresciuto in Svizzera e studente squattrinato ospitato dalla zia emigrata a New York. Storia di un italiano in America a fare editing, o come dice lui, "narrativa cinematografica", con Oliver Stone, Ridley Scott, Bernardo Bertolucci e ora, un sogno realizzato: Ferrari di Michael Mann, con Adam Driver e Penelope Cruz, in concorso tra qualche settimana alla Mostra di Venezia: "Un’esperienza indimenticabile, un cineasta che ho sempre seguito e amato da Heat a Collateral. Quando ho letto la sceneggiatura sono rimasto impressionato, un episodio cruciale nella vita di Ferrari, non una biografia, ma è trattato come un dramma di Shakespeare".

Al festival di Locarno ha ritirato il premio tecnico Vision Award. Lei è partito da zero. Come è andata?

"Sono partito dai miti del cinema. Fellini, Kubrick... Volevo diventare regista, non montatore. Sapevo delle grandi scuole di cinema, ma non avevo i mezzi finanziari. Mio padre, autodidatta, si occupava di fotografia: matrimoni, passaporti. Ho tentato una borsa di studio a New York e ci sono riuscito. Poi ho tentato alla Ucla a Los Angeles, ed è andata. Incredibile per me essere accettato tra mille candidati dove avevano studiato i grandi della New Hollywood".

Lei ha fama di grande pizzaiolo. Vero?

"Non c’erano mai abbastanza soldi. Ho fatto tanti lavori per mantenermi a New York e poi in California. Anche il pizzaiolo. Ero portato. A Los Angeles oggi c’è la fila tra i miei amici per una buona pizza a casa. La cosa incredibile è che a Los Angeles non c’era il pane. Da esperto mi sono tirato su le maniche".

Come ha convinto Oliver Stone a prenderla con sé?

"Ero attratto dal documentario e Salvador, a metà anni ‘80, mi impressionò, era già un grande cineasta del “social criticism“, come dicono loro, ma credo di averlo conquistato con la mia onestà quando mi chiese che cosa ne pensavo di Wall Street, a cui avevo collaborato riuscendo a inserirmi tra i montatori". Non era convinto?

"Non lo ero. Gli dissi del problema tra la parte melò e quella finanziaria, non si integravano, e lui lo sapeva. Mi prese come secondo di Joe Hutshing per JFK. Fu durissima. Stone può diventare intrattabile. Settanta ore a settimana, centinaia di cassette da visionare. Alla fine ci siamo trovati seduti davanti al palco degli Oscar, 1992. Indescrivibile. C’erano Thelma & Louise, Terminator 2, The Commitments. Mi disse: “Sono certo che vinci. Quando vai su a fare il discorso, però, devi dire qualcosa di bello su di me“. Stone è così".

Con Ridley Scott nel 2002 è arrivato il suo secondo Oscar.

"Un lavoro completamente diverso per Black Hawk Dawn. Ti arriva materiale girato con 11 cineprese, ovvero due elicotteri, le steadycam e le fisse, e Scott girava per intero anche otto minuti una decina di volte. Fanno ottocento minuti. E chi doveva vederli ogni volta? Io!".

Con i grandi registi che parte ha il montaggio?

"Da Bertolucci a Michael Mann la differenza è che hanno il “final cut“, cosa ormai rarissima, e ti coinvolgono fino in fondo. Quando sono arrivato a Katmandu per Il piccolo Buddha mi sono trovato al tavolo con Storaro. Aspettavo indicazioni, ma Bertolucci mi disse: prova tu a cercare il disegno del film. Mann lo conosco da anni, è un autentico filmmaker. In Ferrari il risultato sembra fluido, ma il metodo di lavoro è complesso, e non è stato facile entrarci. Mann è competente a ogni livello artistico. Vedrete un film eccezionale".

Scalia in Italia?

"Dico solo quando sono tornato, subito dopo il primo Oscar. Mi chiamò un produttore italiano per fare “un film con Celentano di grande budget“. Ho detto, ok. Era Jackpot, un fiasco. All’aeroporto il finanziere mi chiede: “E cosa viene a fare in Italia un premio Oscar?“ Dico, un film con Celentano. E lui: “Ah, dalle stelle alle stalle!“".