Scala, nomina saltata: Gatti dà forfait. E Chailly si congeda con due kolossal

Il passo indietro era sin troppo prevedibile. E alla fine è arrivato. Daniele Gatti ha cancellato tutti i prossimi impegni in calendario alla Scala, compresi quelli con la Filarmonica: non salirà sul podio nel 2026 per l’attesissima opera Pelléas et Mélisande di Claude Debussy (ci sarà Maxime Pascal al suo posto), che segnerà il debutto al Piermarini del regista Romeo Castellucci. La decisione del maestro milanese non può non essere la diretta conseguenza della scelta del neo sovrintendente Fortunato Ortombina di nominare il sudcoreano Myung-Whun Chung come successore di Riccardo Chailly per la carica di direttore musicale. Una scelta che ha mandato in soffitta l’investitura del precedente Cda della Fondazione, che aveva ufficialmente indicato il nome del sessantatreenne proprio in tandem con Ortombina. "Oggi parlo dei direttori che ci sono", ha tagliato corto quest’ultimo durante la conferenza stampa di presentazione della stagione 2025-26. Sarà l’ultima di Chailly, che il prossimo 7 dicembre dirigerà la Prima di Lady Macbeth del distretto di Mcensk di Dmitrij Šostakovič e che tornerà sul podio per il Requiem di Verdi e per il Nabucco con la regia di Alessandro Talevi e un cast stellare di artisti amatissimi dal pubblico scaligero (da Anna Netrebko a Luca Salsi, da Michele Pertusi a Francesco Meli).

A Chung, che non dirige un’opera al Piermarini dalla Traviata del gennaio 2019, è stata affidata la Carmen co-prodotta con la londinese Royal Opera House e il madrileno Real e allestita da Damiano Michieletto; e il sudcoreano inaugurerà la stagione 2026-27 con Otello, a poco meno di un mese dall’inizio dell’incarico triennale come direttore musicale. "È una stagione che aveva già fatto Dominique Meyer, l’ho presa in mano mesi fa e ho dovuto apportare dei cambiamenti, ma comunque l’ossatura della stagione c’era, quindi riconosco tutto il grande lavoro che ha fatto", ha detto Ortombina, rendendo omaggio al predecessore alsaziano. "Una stagione speciale" secondo il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi, che ha rivendicato l’impegno del Ministero che nel 2024 "ha destinato alla Scala quasi 36 milioni di euro", con un contributo "quasi pari a quello dei privati".

Un contributo che, però, "non basterebbe più", ha sottolineato Ortombina, che ha ringraziato gli sponsor e invitando Mazzi a vedere il Piermarini "per l’esempio che è" di collaborazione-pubblico privato. Di "caposaldo politico e culturale del Paese" ha parlato il sindaco-presidente Giuseppe Sala, davanti a un parterre che includeva il presidente della Regione Attilio Fontana e la senatrice Liliana Segre, a cui la sala ha tributato un applauso. "Nessun milanese deve poter dire di non essere mai stato alla Scala", l’impegno che si è preso Ortombina, che sin dall’inizio ripete questo motto come un mantra.

Chi ci sarà l’anno prossimo potrà assistere alla Turandot a cento anni dalla sua prima esecuzione, nella ripresa dell’allestimento di Davide Livermore e con la direzione di Nicola Luisotti. Speranza Scappucci sarà sul podio di Lucia di Lammermoor, mentre L’elisir d’amore sarà il progetto dell’Accademia; La traviata, diretta da Michele Gamba nella versione di Liliana Cavani, e il Faust diretto da Daniele Rustioni con la regia di Johannes Erath chiuderanno la stagione. Otto i titoli di danza, presentati dal direttore del balletto Frédéric Oliveri. La stagione si aprirà con La bella addormentata nel bosco nella coreografia di Rudolph Nureyev e proseguirà con il Gala Fracci (che da serata unica diventerà doppia), mentre le nuove produzioni includono Alice’s Adventures in Wonderland di Christopher Wheeldon e Le sacre du printemps, prima coreografia di Pina Bausch eseguita dal corpo di ballo scaligero.