Sbarco in Vietnam. Accordo con L&M

In Vietnam, une delle economie emergenti più promettenti dell’Asia, terreno fertile per i marchi di orologi di alta gamma, si è tenuto un esclusivo evento in cui è stato ufficializzato l’accordo di distribuzione tra Locman, azienda italiana leader nella produzione di orologi e L&M luxury timepieces, società attiva nella distribuzione di orologi e gioielleria. "L’azienda vietnamita sarà in grado di valorizzare il marchio italiano sui suoi mercati", dice il Ceo di Locman Edoardo Lauber.