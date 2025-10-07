Sardinia Music Hub: a Sassari e Alghero l’evento che unisce musica, formazione e intelligenza artificiale

Il primo appuntamento, giovedì 9 ottobre, è dedicato alla professione di accordatore di pianoforti. Poi toccherà al laboratorio di musica elettronica e agli incontri sul giornalismo musicale, dall’ufficio stampa al mestiere del critico. E poi, ancora, masterclass sull’intelligenza artificiale tra opportunità e distorsioni e sulle sue applicazione all'industria degli eventi dal vivo.

Fa tutto parte del programma di Sardinia Music Hub, primo evento in Sardegna interamente dedicato all’industria della musica dal vivo. Dal 9 al 13 ottobre Sassari e Alghero ospitano laboratori, workshop e masterclass di alta formazione per esplorare la filiera dell’organizzazione degli eventi live e le opportunità che offre ai giovani che si affacciano al mondo del lavoro.

"Più di un festival e più di una conferenza”, precisa Barbara Vargiu, direttrice artistica dell'iniziativa. “Sardinia Music Hub – continua – è un hub musicale, un ecosistema che connette professionisti, giovani, istituzioni e pubblico, creando occasioni di formazione, confronto e collaborazione. Attraverso showcase, talk, laboratori e momenti di networking, la rassegna indaga il presente e il futuro dei concerti e dei festival, dai mestieri tradizionali alle nuove tecnologie, fino alle sfide della sostenibilità e dell’intelligenza artificiale”.

L’obiettivo è duplice: rafforzare e far crescere le competenze delle nuove generazioni e dei professionisti del settore, affiancando studenti e giovani a operatori già attivi, e costruire connessioni strategiche tra la Sardegna e le altre città del Mediterraneo e europee, trasformando criticità in opportunità e valorizzando l’isola come nodo creativo internazionale.

L’organizzazione del Sardinia Music Hub è curata dall’associazione culturale Carta da Musica; il supporto organizzativo è garantito dalla cooperativa Le Ragazze Terribili; la curatela, infine, è di Federica Ceppa.

L’apertura, giovedì alle 10.30 negli spazi di 3M Musica a Predda Niedda (zona industriale a nord di Sassari), è affidata a Gianluca Massaroni che guiderà un workshop dedicato al pianoforte e alla scoperta dell’anima più nascosta di questo strumento: oltre 200 corde su un telaio di ghisa, ognuna delle quali deve essere accordata per generare un suono armonico e coerente. Un universo affascinante che rivela la complessità e la bellezza imperfetta del pianoforte.

Dalle 15 la Sala Consiglio Comunale di Palazzo Ducale ospiterà una tavola rotonda dal titolo “Hub del Mediterraneo e l’Europa: sfide e opportunità”. Poi il concerto di Paolo Angeli & Tenores di Orgosolo, alle 20.30 a Palazzo di Città: un incontro unico tra la chitarra preparata di Angeli e il canto a tenore, un dialogo tra tradizione e sperimentazione.

Venerdì, sempre a Sassari, il workshop “Io la musica sono”, a cura di Duilio Galioto: un viaggio sonoro che reinventa l’Orfeo di Monteverdi attraverso contaminazioni barocche, popolari ed elettroniche. Un laboratorio per studenti e artisti, che mostra come la musica elettronica possa dialogare con linguaggi antichi, aprendo prospettive inedite.

E, nel pomeriggio, i due appuntamenti al Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell’Università di Sassari, dedicati, rispettivamente, a “Giornalismo musicale” (in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti della Sardegna e l’intervento di Silvia Danielli, condirettrice di Billboard Italia, e della scrittrice e podcaster Marta Blumi Tripodi) e a “Scrivere la Musica: dall’ufficio stampa alla critica musicale”, incontro pensato per sviluppare competenze pratiche di storytelling musicale e analisi critica (Spazio Music Hub 144, conducono Damir Ivic e Federica Ceppa).

Quindi, alle 21, l’appuntamento con «Live: nuove produzioni nel territorio», un evento diffuso in tre liveclub di Sassari, The Room, Abetone Music Bar e Quod Design, dedicato ad alcuni tra gli artisti sardi più interessanti.

Sabato 11 appuntamento all’Alghero Hall de Lo Quarter, con la masterclass di Alex Braga, “Dall’osso all’intelligenza artificiale” e, nel pomeriggio, con quella condotta da Alberto Leanza per esplorare come le nuove tecnologie, e in particolare l’Intelligenza Artificiale, stiano ridefinendo il mondo degli eventi dal vivo, aprendo nuove possibilità per organizzatori e pubblico.

Lunedì 13, a Sassari (Spazio Music Hub 144) l’ultima giornata, interamente dedicata alla formazione professionale. Alle 10.30, Fenia Galtieri guiderà il workshop “Tour Live: il ruolo del tour manager”, illustrando competenze, responsabilità e dinamiche di questa figura cruciale nell’organizzazione di una tournèe. Alle 15:30, il producer Pherro (Samuele Mascia) condurrà il workshop di Produzione Musicale, raccontando il suo percorso professionale, analizzando la deconstruction di una produzione multiplatino e approfondendo il ruolo sempre più creativo del producer come main artist.

A conclusione, uno spazio sarà dedicato alle domande dei ragazzi, favorendo il confronto diretto e lo scambio di esperienze.