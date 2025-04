La Sardegna come Jurassic Park: ecco cosa hanno scoperto i paleontologi

Siamo di fronte ad una scoperta destinata a riscrivere la storia geologica della Sardegna: per la prima volta, sono state rinvenute sull’isola tracce fossili di dinosauri. A scovarle è stata una squadra di ricercatori durante le riprese di un documentario dedicato al paesaggio geomorfologico sardo nelle campagne di Baunei, in Ogliastra. Ma di quale animale si tratta?

Un dinosauro della stessa famiglia dei T-Rex

Le impronte, perfettamente conservate in antiche rocce risalenti al Giurassico medio (circa 165 milioni di anni fa), sono attribuite a un teropode, un dinosauro carnivoro bipede della famiglia dei Tirannosauri e dei Velociraptor. Si tratta di animali con artigli affilati e denti seghettati, ideali per cacciare. Caratteristiche che li rendevano dei predatori formidabili. “L'abbiamo chiamata Bibi, è una femminuccia”, ha detto la paleontologa Stefania Sias.

Lo stupore dei paleontologi: “Questa scoperta è la chiave che apre un nuovo mondo”

Come detto, il ritrovamento è avvenuto nelle campagne di Baunei, nel cuore dell’Ogliastra. A individuare le tracce è stata un’équipe composta dai professori Antonio Assorgia, Sergio Ginesu e Stefania Sias, già docenti presso le Università di Sassari e Cagliari. “Questa scoperta è la chiave che apre un nuovo mondo” ha detto il professor Ginesu durante la conferenza stampa di presentazione dell’eccezionale ritrovamento.

Prima evidenza dei dinosauri in Sardegna nel Mesozoico

Ma non è finita qui, perché l’eccezionale stato di conservazione delle impronte ha permesso ai ricercatori di ricostruire anche l’habitat dell’animale: una zona costiera antichissima, fatta di paludi e terre soggette all’influsso delle maree. Questa è la prima evidenza diretta della presenza di dinosauri in Sardegna durante il Mesozoico. Chissà che, continuando a indagare una terra che ha ancora tanto da raccontare, in un prossimo futuro non si possano fare altre sorprendenti scoperte.