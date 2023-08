Sarandon contro Hollywood "Pensa solo a fare soldi"

di Beatrice Bertuccioli

Non si parla di film. Né di quelli in uscita né di quelli del passato. Lo impongono le regole dello sciopero che sta paralizzando Hollywood. Nemmeno un accenno, quindi, a Blue Beetle, un film tra fantascienza e avventura, dal 17 agosto nei cinema, in cui è la ‘cattiva’ Victoria Kord. Susan Sarandon è a Catanzaro, dove ieri sera ha ricevuto la Colonna d’Oro alla carriera, nell’ambito del Magna Grecia Film Festival, ma nemmeno una parola da parte dell’attrice sullo Scarafaggio blu, e anche la proiezione di Thelma & Louise, ha richiesto che avvenisse senza la sua presenza in sala. Attrice premio Oscar per Dead Man Walking, vera pasionaria di Hollywood, sottolinea che "oggi più che mai, gli attori al top devono mostrarsi solidali e battersi con tutti gli altri". Ma c’è un’altra battaglia, questa tutta personale in cui si sta impegnando. "Vorrei tanto diventare cittadina italiana. I miei fratelli e sorelle – dice – lo sono, ma io no perché quando è uscita la legge che lo prevedeva, per via genitoriale (in questo caso da parte di mia madre, che era originaria di Ragusa e di cognome faceva Crescione), io avevo già due anni. Ho tutti i documenti, bevo caffè come gli italiani, ho fatto anche una figlia con un italiano. Che altro devo fare per ottenerla?"

Sarandon, a Hollywood c’è una tradizione di attrici pronte a manifestare e battersi per diritti civili. Sono state per lei un modello?

"Hollywood non è politica. Si preoccupa soltanto di fare soldi e l’unica cosa che puoi fare per dare fastidio, è invecchiare, ingrassare, partecipare a film che non incassano. Bette Davis ha combattuto contro il sistema dei contratti imposto dagli Studios. Ai tempi di McCarthy, le persone che si battevano contro il fascismo negli Stati Uniti, non le facevano più lavorare. Hollywood è capitalismo, e oggi lo è più che mai. Ammiravo molto Jane Fonda, Vanessa Redgrave ma quando ero agli inizi della carriera non mi vedevo certo come una persona in grado di sfidare lo status quo".

Uno sciopero storico, quello in atto.

"A protestare non sono soltanto attori e sceneggiatori ma anche insegnanti, infermieri, lavoratori dei fast food, autisti perché il divario tra ricchi e poveri è diventato estremo e non si riesce più a sopravvivere. I contratti che riguardano gli attori sono scaduti e non è possibile replicarli uguali perché riflettono un modello di business precedente allo streaming e all’intelligenza artificiale. L’87% degli attori, pur lavorando, anche nelle serie, non può disporre di un’assistenza sanitaria perché per ottenerla è necessario guadagnare almeno 26mila dollari l’anno".

In che modo viene usata l’Intelligenza artificiale?

"Gli Studios hanno chiesto agli attori che interpretano piccoli ruoli di sottoporsi a una scansione del proprio corpo. In questo modo si appropriano del loro corpo e in futuro non avranno più bisogno di ingaggiarli e pagarli. Inoltre l’intelligenza artificiale fornisce al computer immagini, voci, senza che venga richiesta alcuna autorizzazione né dato alcun risarcimento. È un vero furto, inaccettabile".

Che prospettive vede per questa lotta?

"Questo sciopero ha raggiunto un punto di svolta estremamente importante. Bob Iger, capo della Disney, ha detto: resisteremo fino a che le persone non cominceranno a perdere la propria casa e a morire di fame. Quindi non c’è nemmeno un avvio di trattativa. Quello che stanno cercando di fare, è distruggere la vita stessa delle persone".

Che ricordo ha di quando ha girato il film La mortadella di Mario Monicelli?

"Nessuno parlava inglese, nessuno mi rivolgeva la parola, e non avevo idea di cosa stesse succedendo. Avevo 21-22 anni e credo fosse il mio secondo film".

Una carriera, la sua, di grande successo. Quanto è stato difficile?

"Credo che la vita sia piena di ostacoli, errori, delusioni. Ma sono esattamente queste le cose che la rendono interessante ed è il modo in cui si diventa quel che si è. Dico sempre ai miei figli: mi auguro che facciate grandi errori. Ma non ho mai visto la mia carriera come la mia identità. Per me è sempre stato soltanto un modo per comunicare, per raccontare storie. E da questo punto di vista sono stata molto fortunata".