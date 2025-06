Sarà Villeneuve a dirigere 007

Denis Villeneuve è stato scelto per dirigere il prossimo film della celebre saga di James Bond, come annunciato da Amazon MGM Studios. Il regista canadese di Dune e Blade Runner 2 farà così la sua prima incursione nel mondo dell’ormai iconico agente britannico 007 inventato da Ian Fleming. I film con Daniel Craig, erano stati diretti tutti da Sam Mendes, tranne l’ultimo (Fukunaga). Villeneuve ha affermato di essere cresciuto guardando i film di Bond con suo padre. "Sono un fan sfegatato: per me 007 è sacro", ha detto Villeneuve: "Intendo onorare la tradizione e aprire la strada a molte nuove missioni future".