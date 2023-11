Chi è Sara Drago, attrice di Imma Tataranni 3 e Call my agent

Non c’è dubbio che uno dei personaggi più amati della terza stagione della fiction Rai ‘Imma Tataranni’ sia quello di Sara Strippoli, interpretata dall’attrice Sara Drago, un volto che gli spettatori hanno imparato a conoscere e apprezzare di recente anche grazie alla sua partecipazione a ‘Call my agent’. Ecco tutto quello che sappiamo su di lei.

Sara Drago: chi è l’attrice, tutte le curiosità su di lei

Sara Drago è nata il 18 marzo del 1989 a Desio, in provincia di Monza e Brianza, e ha dunque ad oggi 34 anni. Alle sue spalle Drago (che ha la maturità scientifica) ha un diploma ottenuto nel 2011 presso l’Accademia dei Filodrammatici di Milano, oltre ad una laurea in Filosofia, che però non ha mai realmente sfruttato in quanto ha preferito seguire la sua più grande passione, la recitazione.

Sara Drago ha iniziato così presto a collaborare con il Teatro Stabile di Torino, prendendo parte in questo stesso periodo anche a diversi spot pubblicitari: è il caso delle pubblicità di brand del calibro di Fineco, Mulino Bianco e Conad.

Nella sua carriera, al di là della partecipazione a ‘Call my agent’ e ‘Imma Tataranni’, Drago vanta un premio importante: si tratta del Primo Premio Corti al Femminile ottenuto nella cornice del Salento Film Festival grazie alla sua partecipazione al cortometraggio ‘La stanza di Silvia Cremaschi’.

La consacrazione con Imma Tataranni e Call my agent

Negli anni più recenti sono arrivate per lei enormi soddisfazioni proprio grazie a due show che il pubblico ha dimostrato di apprezzare, e molto. Da un lato c’è ‘Imma Tataranni’, per il quale ha prestato il volto a Sara Strippoli, personaggio dal carattere forte che ha fatto il suo debutto nella terza stagione della fiction come un vero e proprio ciclone. Parlando del suo ruolo, in un’intervista concessa ad Amica, Drago ha raccontato:

“Sara Strippoli è un personaggio che mi ha acceso subito una grande curiosità. Non è sempre così, non tutti i personaggi ti “risuonano”. Sara mi ha presa subito già dalla carta, dai primi indizi nella sceneggiatura. È una paleontologa trentenne già molto nota nel suo campo scientifico per delle scoperte rilevanti. La conosciamo che sta lavorando a un nuovo scavo in cui crede parecchio perché si è impegnata molto per farlo partire. All’inizio, infatti, non le credevano, ma, senza dire troppo, questo per lei sarà un evento che la porta sulle vette della paleontologia mondiale. E poi conosce Pietro, con il quale costruisce una bellissima amicizia.”

Il finale il pubblico lo conosce bene: la povera Strippoli viene uccisa, anche se almeno per il momento ancora non è dato sapere per mano di chi.

Sara Drago, ad ogni modo, si è fatta conoscere in tempi non sospetti anche per essere la protagonista di ‘Call my agent’, remake del serial francese ‘Dix pour cent’. Lo show racconta in modo ironico il mondo dello showbiz italiano visto dagli occhi degli agenti che ogni giorno si trovano costretti ad avere a che fare con attori e conduttori di spicco (e con le loro paturnie!). Qui Sara Drago presta il suo volto a Lea Martelli, personaggio che le ha “cambiato la vita” e che ha descritto in questi termini al Corriere della Sera:

“Mentre camminavo per strada ponevo la mia attenzione sulle donne, pensando a come sarebbe stato relazionarmi, immaginando di potermi innamorare di una di loro. Detto questo, ho interpretato non una donna lesbica ma una persona.[...] Mi hanno scritto tantissime donne che si sono sentite raccontate, finalmente lontane dallo stereotipo o dalla macchietta. Mi fa tanto piacere.”

Le soddisfazioni per lei non finiscono qui: molto presto la vedremo infatti con un ruolo di primo piano anche nel film ‘Storia di famiglia’, diretto da Laura Angiulli.