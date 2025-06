Chi è Sara Bluma, la nuova fidanzata dell’attore turco Can Yaman

L’attore turco Can Yaman è arrivato sulla riviera romagnola per l’Italian Global Series Festival di Rimini e Riccione. Abbronzato e con un affascinante loook ‘total black’, l’attore turco ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione del Festival per ritirare un premio: l'Excellence Award come star internazionale. Ma non solo.

Yaman ha svelato in anteprima la sua nuova avventura con una fiction ispirata ai mondi avventurosi di Emilio Salgari – ‘Sandokan’ è la serie tv che lo vedrà protagonista tra pochi mesi su Rai1 – ma ha fatto anche un entrata in scena sorpresa. Una passerella speciale al fianco della nuova e bellissima fidanzata Sara Bluma. Ecco che cosa sappiamo di lei, nota nell’ambiente della musica come produttrice e deejay.

Chi è e cosa fa Sara Bluma?

Sara Bluma, all’anagrafe Sara Chichani, ha origini algerine: deejay e con una carriera nel mondo del clubbing, sui social si è fatta notare con un profilo che oggi è seguito da oltre 27mila follower.

Da Berlino a Parigi e Ibiza, le sue serate in veste di deejay l’hanno resa un personaggio amato. Sara Bluma ha fondato “Boudoir Party”, presente anche online con un profilo dedicato, nato con l’intenzione di intrecciare burlesque, cabaret e musica elettronica.

Il primo album di Sara Bluma è “Teenage Dream”, del 2022.

Fuori dagli schemi nella musica, discreta nella vita privata Sara promette di continuare a far parlare di sé.

Dopo la love story con Diletta Leotta e il flirt con Francesca Chillemi, l’attore turco è di nuovo pronto per una storia d'amore? Sembrerebbe proprio di sì e l’occasione è arrivata proprio sul red carpet dell’Italian Global Series Festival di Rimini. Fianco a fianco, Can Yaman e Sara Bluma suggellano con un bacio infuocato la promessa di un amore sbocciato sotto il sole d’estate.

Yaman: “Sandokan è l’uomo che tutti dovrebbero emulare”

"Sandokan è un uomo che tutti dovrebbero emulare: è molto altruista, sogna per gli altri, è un eroe. Comincia come semplice pirata, ma alla fine sarà il salvatore di un popolo. È un ruolo completo per me. Ogni due episodi Sandokan si evolve, sono 8 episodi e sarà come vedere quattro film di fila, come attore mi ha fatto crescere tantissimo”, ha detto Can Yaman al Festival romagnolo sulle serie tv.

Can Yaman a Riccione: la serie ispirata a Salgari

Can Yaman è stato tra i protagonisti dell'Italian Global Series Festival, organizzato e ideato da APA (Associazione Produttori Audiovisivi) con il supporto del Ministero della Cultura, Cinecittà Spa, SIAE, della Regione Emilia-Romagna e dei Comuni di Riccione e Rimini.

L'attore, che ha affascinato il pubblico italiano e internazionale con ruoli indimenticabili in serie amatissime come ‘Viola come il mare’ e ‘Hermanos’, il 24 giugno è intervenuto al Palariccione.

Durante l'incontro ha svelato in anteprima la nuova avventura prodotta da Lux Vide Fremantle per Rai Fiction ispirata ai mondi avventurosi di Emilio Salgari.

"La partecipazione di Can Yaman rappresenta un ulteriore riconoscimento della crescente rilevanza internazionale del nostro Festival. Dal 21 al 28 giugno, Riccione e Rimini saranno al centro del panorama audiovisivo globale, mettendo in luce il talento e l'innovazione che caratterizzano la nostra industria," ha affermato il direttore artistico, Marco Spagnoli.