Sara Affi Fella e Francesco Fedato si sono sposati

I fan fedeli di “Uomini e Donne” sicuramente ricorderanno Sara Affi Fella, ex tronista del people show pomeridiano di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. A distanza di anni dalla sua partecipazione, è tornata al centro della cronaca rosa per il matrimonio con il calciatore Franceso Fedato.

Le nozze da favola di Sara Affi Fella

La storia tra Sara Affi Fella e Francesco Fedato ha avuto inizio nel 2019 grazie all’incontro organizzato da parte di un'amica in comune della coppia. Hanno iniziato una frequentazione e una lunga relazione che, due anni dopo, ha visto la nascita del loro primo figlio, Tommaso. I due hanno poi deciso di fare il grande passo e di sposarsi, fissando il 23 giugno 2024 come data delle loro nozze. Tutto è stato curato nei minimi dettagli, a partire dalla location scelta per la cerimonia, la Tenuta San Domenico, a Capua, in Campania. Uno splendido luogo bucolico totalmente immerso nel verde, allestito per l’occasione con bellissime e colorate decorazioni floreali. “Finalmente il nostro sì” ha scritto l’ex tronista, via Instagram, allegando alcuni scatti del matrimonio. Indossava un abito bianco voluminoso ma con strascico limitato e un velo che le raccoglieva i capelli ricci dietro al collo. Numerosi i ricami presenti sull’abito con fotografie in una cornice di fiori bianchi intorno ai novelli sposi. Il marito Francesco Fedato è un attaccante della Lucchese e ha esordito nelle giovanili del Venezia nell’annata 2010/2011. Il ragazzo, negli anni, ha fatto parte a numerose squadre. Tra questo, oltre alla Lucchese, anche Bari, Carpi, Foggia, Sampdoria, Gozzano, Gubbio, Livorno, Casertana e molte altre. Attualmente fa parte del team della Lucchese e ha all’attivo anche numerose partite nella Nazionale Italiana Under 20 e Under 21. Sara Affi Fella è diventata famosa dopo la sua discussa e chiacchierata partecipazione a Uomini e Donne, nel ruolo di tronista. La ragazza precedentemente era stata tentatrice a Temptation Island e, quando si lasciò, venne invitata a far parte del programma. Lo scandalo nacque quando il suo ragazzo di allora, con il quale aveva avuto una storia contrastata di alti e bassi, rivelò che durante la sua partecipazione al people show, Sara era fidanzata con lui. Ai tempi il compagno era Nicola Panico, un giocatore di calcio. E sceglie di ‘smascherare’ la tronista. I social si scagliarono contro di lei con ferocia, criticandola per aver preso in giro il pubblico e la redazione del programma. Ha ammesso il suo errore, ha rivelato di essere stata convinta a continuare il suo percorso proprio dal suo ragazzo dei tempi e non si è rifiutata: “Non ho avuto la forza, anzi ne ho approfittato come se fossi “drogata” dalla tv. Quando è scoppiato lo scandalo sono stata male”. Nel 2019 concesse un’intervista a ‘Chi’ nella quale si scusò, ammettendo i suoi sbagli: “Mi sono fatta schifo, non volevo più essere Sara. Non cerco di nuovo fama e popolarità, ma voglio andare a prendermi un caffè senza gli sguardi d’odio della gente. Abbiate pietà. C’è stato un momento in cui non volevo essere più Sara, ho odiato me stessa, mi sono fatta schifo. Ma ripeto: abbiate pietà”. Oggi quella pagina fa parte di un suo lontanissimo passato e Sara Affi Fella ha chiuso con quel periodo, aprendo un nuovo capitolo insieme al marito Francesco Fedato.