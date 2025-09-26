Sapori, musica e fotografia. Al Mercato delle Vettovaglie

L’autunno è ormai arrivato ed ha portato con sé piogge e temperature più basse; è giunto quindi il momento di salutare spiagge e lidi che ci hanno fatto compagnia nel corso dell’estate e tornare a popolare le città, senza farsi ingrigire dal cambio di stagione. Inoltre, se è vero che l’autunno porta con sé piogge e routine, è anche vero che apparecchia le nostre tavole con i deliziosi sapori delle nostre terre.

Per questo, se domani non sapete cosa fare, la soluzione potrebbe essere a Livorno, più precisamente all’interno dello splendido Mercato delle Vettovaglie, da poco inserito dal Financial Times nella classifica dei migliori mercati alimentari al mondo. Fino a dicembre infatti il mercato centrale di Livorno aprirà anche il sabato sera dalle 18 alle 23, domani tuttavia oltre ai sapori tipici della città all’interno dell’iconica struttura sarà possibile assistere ad un vero e proprio spettacolo a tutto tondo, fra musica e fotografia.

Quella del 27 settembre sarà infatti l’ultima serata della collaborazione fra l’Osteria alle Vettovaglie e la scuola di musica Percorsi Musicali, che a partire dal 6 settembre hanno portato all’interno del mercato musica e gusto con 4 imperdibili concerti. Domani alle 20.30 sarà la volta di Luca Burgalassi che porterà la sua esibizione intitolata ’One Man Band’, fra folk, rock, country e blues e accompagnandosi con chitarra, fisarmonica e voce, Burgalassi porterà al mercato centrale la sua esperienza internazionale e i brani originali registrati tra Virginia e Italia. Quindi ricapitolando il gusto e i sapori dell’Osteria alle Vettovaglie e dei banchi del mercato, uniti alla musica di Burgalassi, il tutto all’interno della splendida e caratteristica cornice del Mercato delle Vettovaglie.

Ma se tutto questo non fosse già abbastanza per convincervi, sul piatto aggiungiamo anche la fotografia: domani infatti sarà l’ultima giornata durante la quale poter apprezzare le foto di Sandra Spighi esposte alle Vettovaglie. La mostra, intitolata ’Saspi Photo’, è composta da 19 scatti in grande formato, stampa fine art, di cui 5 inediti, dedicati al mare come simbolo di libertà, energia, femminilità, irrequietezza. Saspi unisce street photography e uno stile personale che sfiora il pubblicitario e il surreale. Insomma, arte, musica e buon cibo: cosa si può chiedere di più ad una serata autunnale?

Per prenotazioni ed ulteriori informazioni contattare: 347.7487020.

Greta Ercolano