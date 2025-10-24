Sapori e profumi. Tutto il gusto di ’Golosaria’

di Raffaella Parisi’Gusto della Contemporaneità’ è il tema della ventesima edizione di Golosaria Milano dal 1° al 3 novembre al padiglione 1 di Fiera Milano Rho. Grande soddisfazione da parte del fondatore e organizzatore Paolo Massobrio per la partecipazione all’edizione di quest’anno di un centinaio di espositori Food&Wine provenienti da tutta Italia.

Nello spazio Agorà, che si estende su 17mila metri quadrati, sfileranno mille ristoratori e cuochi per la presentazione della guida IlGolosario Ristoranti 2026, ma anche le migliori botteghe d’Italia recensite sul libro ammiraglio IlGolosario e i 10 Comuni d’Italia virtuosi scelti da Golosaria e Comieco nel segno del gusto e della sostenibilità.

Sul palco anche i campioni de IlGolosario, cioè le aziende che meglio hanno interpretato il tema di quest’anno. Marco Gatti proclamerà i 100 vini migliori d’Italia, 24esima edizione, da assaggiare fra i produttori dell’area Wine e nella grande Enoteca di Golosaria.

Capitolo vino: la Lombardia del vino sarà presente con cinque Consorzi di Tutela afferenti ad Ascovilo (Consorzio Garda Doc, Consorzio Tutela Valcalepio, Consorzio Montenetto, Consorzio Vino Doc San Colombano, Consorzio Vini Igt Terre Lariane) più lo spazio dedicato al Buttafuoco Storico. Il Piemonte avrà un’enoteca dedicata alla Barbera, mentre l’Alta Langa, vino dell’anno della Regione che debutta con un proprio spazio, sarà protagonista nelle masterclass in programma. Presenti i produttori calabresi, ben 12, ma anche di Friuli Venezia Giulia, Veneto e Toscana.

E passiamo al food: numerosi i produttori di cibo. Le Alici di Fuscaldo (CS) si confronteranno con le ostriche italiane; dal Friuli presente il Kombucha di Crave, antichissima bevanda fermentata conosciuta anche come elisir di lunga vita e le farine speciali di Macino Fine Food, ottenute dagli scarti agricoli come vinacce, trebbie di birra e mele friulane. Per il Piemonte il gelato di Alberto Marchetti e poi il carciofino ’grosso come una moneta da 5 centesimi’ di Menchi, delle colline marchigiane e tra le curiosità il gelato al gorgonzola di Sottozero Pennestrì e il panettone alla melanzana violetta. Arriva anche Serenella, la crema spalmabile dell’Acetaia Sereni, con nocciole dell’Alta Modena e Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop. Debutto della Pasta metodo Massi e la prima volta di Branca.

Fra le novità di questa edizione, lo spazio di educazione alimentare dedicato ai bambini, con due laboratori al giorno a cura de Le Bontà di Rudy, ma anche quello per gli appassionati di barbecue. Questi gli orari: sabato 1° novembre dalle 12 alle 21, domenica 2 novembre dalle 10 alle 20, mentre lunedì 3 novembre dalle 10 alle 17.

I principali mezzi di trasporto per raggiungere la manifestazione sono la linea M1 e le linee del passante ferroviario. La disponibilità totale di parcheggi auto nel quartiere di Fiera Milano Rho è di oltre 10.000 posti auto.