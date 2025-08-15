Sapori e dintorni. Viaggio nei paradisi dei buongustai

di Alice PavarottiTra sapori autentici e tradizioni, anche la seconda metà di agosto in Emilia-Romagna si anima con un fitto calendario di sagre che coinvolgono borghi e paesi, offrendo piatti tipici, musica dal vivo e mercati.

Il nostro viaggio tra alcune delle tantissime proposte comincia in provincia di Piacenza, a Pieve di San Martino in Olza, dove dal 21 al 24 agosto si celebra la Festa del Chisolino ripieno: stand gastronomici aperti dalle 19, chisolini ripieni (in altre città della regione noti come torta fritta, gnocco fritto o crescentine), accompagnati da salumi, griglia e dj set per ballare. Giovedì 21 la band ‘Cisco and the Cockerels’, rock and roll party band 50s 60s 70s più dj set, il 22 Jumbo Story, il 23 il ‘Divisna Show’, circuito del dance italiano con hit anni 80 seguito dal dj Paiz, e domenica chiude l’orchestra Marco & Alice.

Salendo sull’appennino bolognese, Castel del Rio ospita la 39ª edizione della Sagra del Porcino, il 23-24 e 30-31 agosto, con tagliatelle, crespelle e altro ancora, affiancati dal tradizionale mercato storico per le vie del paese (sabato solo la sera, domenica per tutto il giorno).

Rimanendo in montagna, ma spostandosi in Romagna, dal 22 al 24 agosto a Ville di Montecoronaro, nel comune di Verghereto (FC) prende il via la 21ª Sagra della Pera Cocomerina, frutto coltivato sull’Appennino cesenate, che nel raccolto tardivo assume un intenso colore rosso cocomero, da cui deriva il nome. Degustazioni gratuite, vendita di confetture e liquori artigianali a base di pera cocomerina, animazione e musica dal vivo saranno al centro della sagra.

E sempre in provincia di Forlì-Cesena, a Tredozio, fino a domenica, ’La Cacciagione a Ferragosto’ con stand di specialità tipiche della cucina romagnola, tra cui pasta fresca fatta a mano dalle ‘azdore’ tredoziesi. E dopo cena spettacoli musicali: stasera con la 7Event Up Band e domani con Sfoja Lorda.

A Reda (RA), dal 19 al 25 agosto potrete partecipare alla 26esima edizione della Sagra del Buongustaio, dove cibo, musica e divertimento si uniscono. Qui la festa parte martedì con un mist dj-band 90/2000 in concerto, e prosegue con altri dj set, spettacoli e cibo tradizionale, tra cappelletti e non solo.

A Santarcangelo di Romagna invece arriva il paradiso per gli amanti del gelato: il 29 e 30 agosto c’è ’SantarcanGElato’, con postazioni di gelaterie lungo le vie del centro che distribuiscono assaggi di gelato alle creme in coppetta, giochi per bambini, animazione e musica.

Sempre alla fine del mese, Coronella (FE) è sede della 38ª Sagra del Calpaz dal 27 al 31 agosto e poi dal 4 al 7 settembre, con cappellacci di ogni tipo, dolci, stand e musica dal vivo.