Lunedì 13 dicembre 2021 come ogni anno è il giorno di Santa Lucia, la ricorrenza dedicata alla memoria dell'omonima martire cristiana originaria di Siracusa, molto sentita in alcune zone dell'Italia, ma non solo. Tradizione vuole che in occasione di questa festa i bambini ricevano dei regali, cosa che accomuna Santa Lucia alle figure dei vari Babbo Natale, San Nicola o Gesù Bambino, legate come noto alla consegna doni del 25 dicembre.

Le origini della festa: il martirio Santa Lucia

Come capita spesso in questi casi i racconti sono vari e divergenti. La maggioranza delle fonti concordano sul fatto che Lucia fosse nata a Siracusa nel 283, in una famiglia cristiana, e che fin da giovanissima avesse fatto voto di verginità a Gesù. Promessa sposa a un pagano, decise di donare tutte le sue ricchezze ai più poveri dopo essersi recata in pellegrinaggio al sepolcro di sant'Agata, a Catania, per invocare (ottenendola) la guarigione della madre malata. Desiderosa di non infrangere il proprio voto, rifiutò il matrimonio e si dedicò ad aiutare deboli e indifesi, ma fu denunciata per dispetto proprio dall'uomo che avrebbe dovuto sposare, che la segnalò alle autorità romane in quando cristiana. All'epoca si stava infatti consumando la grande persecuzione voluta dall'imperatore Diocleziano.



Lucia venne così processata e sottoposta ad atroci torture, trovando tuttavia la forza per ammonire la folla presente che la sua uccisione non avrebbe spaventato i cristiani, bensì addolorato i non credenti. Morì nel 304 all'età di 21 anni, solo dopo avere ricevuto la comunione: era il 13 dicembre, data poi mantenuta a calendario per celebrare il giorno di Santa Lucia sia dalla Chiesa cattolica che dalla Chiesa Protestante.

Santa Lucia in Italia

La festa è ovviamente di casa a Siracusa, città di cui Lucia è anche patrona. Qui il 13 dicembre un simulacro argenteo della martire viene portato in processione dalla Cattedrale Metropolitana della Natività di Maria Santissima al santuario di Santa Lucia al Sepolcro, sotto gli occhi adoranti di migliaia di fedeli. Purtroppo, come accaduto nel 2020, anche quest'anno la sfilata non si terrà per via delle restrizioni imposte dal Covid, ma ci si limiterà all'esposizione della statua all'interno della chiesa.



Santa Lucia è molto popolare anche in diverse province del Nord Italia, soprattutto in Trentino, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. Per l'occasione i più piccoli le scrivono una letterina con l'elenco dei regali che vorrebbero ricevere, non prima però di averle fatto sapere quanto sono stati buoni nel corso dell'anno appena trascorso. Lucia distribuisce i doni ai bambini meritevoli nella notte tra il 12 e il 13 dicembre, portandoli in groppa al suo asinello: l'usanza prevede che prima di andare a letto vengano lasciati dei biscotti, del vin santo e un po' di paglia (o della farina gialla) in bella vista, per dare ristoro a lei e al suo fidato destriero.



Per via dell'origine latina del suo nome (da lux, ossia luce), Lucia è ritenuta dai devoti la protettrice degli occhi e la santa patrona della vista.

Santa Lucia nel mondo

Il culto è molto forte in Scandinavia e soprattutto in Svezia, dove però con il tempo ha perso un po' il suo significato religioso, prendendo una strada più laica, anche se non per questo meno spirituale. Nei paesi nordici Lucia veste tradizionalmente di bianco, con una fascia rossa legata intorno alla vita, e a seconda delle latitudini può indossare una corona di foglie e candele sulla testa. Le processioni che vanno in scena il 13 dicembre rappresentano la vittoria della luce sull'oscurità, e vengono guidate da ragazze (di solito le figlie maggiori della famiglia) che, oltre agli abiti descritti in precedenza, portano con sé biscotti e panini allo zafferano.



Santa Lucia viene celebrata in altre parti del mondo, come ad esempio Brasile, Argentina, Austria, Slovacchia, Malta. In Croazia e in Ungheria il 13 dicembre è usanza piantare dei chicchi di grano, da far crescere in vista del Natale, in richiamo alla natività. Nel Mar dei Caraibi, il 13 dicembre è invece festa nazionale per l'isola di Saint Lucia, un piccolo stato del Commonwealth che deve il suo nome ai primi coloni europei sbarcati intorno al 1500.