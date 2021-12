"Santa Lucia, il giorno più corto che ci sia". Ma anche: "Santa Lucia, la notte più lunga che ci sia". In un senso o nell'altro, il detto popolare che riguarda la festa di Santa Lucia sembra non lasciare spazio a interpretazioni: il 13 dicembre, le ore di luce si riducono ai minimi termini, lasciando spazio a un vero e proprio trionfo del buio invernale. Tuttavia la tradizione si scontra con la scienza, che ci insegna come il giorno più breve dell'anno coincida, dati alla mano, con il solstizio d'inverno, che cade di solito tra il 21 e il 22 dicembre (quest'anno sarà ad esempio il 21). Da dove deriva dunque questa credenza errata? I nostri nonni sono in parte giustificati: trattasi infatti di una 'bufala' che nasce da una circostanza vera, risalente a qualche secolo fa.



C'è stato un tempo in cui il solstizio d'inverno (e quindi il giorno più corto dell'anno) ricorreva davvero tra il 12 e il 13 dicembre, sovrapponendosi proprio alla giornata dedicata a Santa Lucia. Questo accadeva prima della riforma decisa da Papa Gregorio XIII, che nel 1582, con la bolla Inter gravissimas impose l'attuale calendario (detto appunto gregoriano) al posto del calendario giuliano usato allora, che per via di alcuni calcoli sbagliati aveva accumulato un ritardo sempre più corposo con l'effettivo andamento dell'anno solare. Per rimettere a posto le cose, furono cancellati ben 10 giorni: con il nuovo sistema il 5 ottobre divenne il 15 ottobre e di riflesso il solstizio invernale finì a ridosso del Natale, mediamente il 21 o 22 dicembre, anche se a volte può capitare il 20 o il 23 dello stesso mese. Il trasloco non ha comunque impedito che il modo di dire su Santa Lucia sopravvivesse fino ai giorni nostri.



Ad alimentare l'equivoco contribuisce forse anche l'evidenza che il 13 dicembre il tramonto arriva in anticipo rispetto al 21 dicembre. Guardando con attenzione gli orari del sole, ci si accorge però che in compenso l'alba si presenta prima, ragione per cui a conti fatti ci sono più ore di luce a Santa Lucia che nel giorno del solstizio invernale.

