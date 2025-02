Chi è Vittorio Garrone, il compagno di Antonella Clerici

Sanremo, 11 febbraio 2025 – Antonella Clerici e Vittorio Garrone formano una coppia affiatata da quasi un decennio. Lei, volto storico della televisione italiana, si prepara a tornare sotto i riflettori come co-conduttrice della prima serata del Festival di Sanremo 2025, mentre lui continua a gestire gli affari di famiglia nel settore dell’energia. Un rapporto consolidato il loro, nato nel 2016 e che ha portato Clerici a scegliere una vita tranquilla e lontana dai riflettori nella campagna piemontese. La donna condivide con Garrone, da sempre appassionato di cavalli, l’amore per la natura e gli animali. Ma chi è l’imprenditore che sta accanto alla prossima co-conduttrice di Sanremo?

Chi è Vittorio Garrone

Nato a Genova il 27 aprile 1966, Vittorio Garrone è un imprenditore italiano. Discendente di una delle famiglie industriali più influenti del Paese, è figlio di Riccardo Garrone e nipote di Edoardo, fondatore della ERG, azienda leader nel settore dell’energia. Laureato in Scienze Politiche con indirizzo economico-aziendale, ha seguito le orme della famiglia ricoprendo incarichi di rilievo all’interno del gruppo. Attualmente è Presidente di Sodai Spa (un’azienda che si impegna nel settore della purificazione delle acque industriali) e Temple Engineering Srl.

Oltre all’attività nel settore energetico, Garrone è un appassionato di cavalli e gestisce un allevamento specializzato. Il suo interesse per il mondo equestre lo ha portato a investire in diverse iniziative legate all’allevamento e alla cura degli animali, una passione che condivide con Clerici e che ha contribuito a rafforzare il loro legame.

La relazione con Antonella Clerici

L’incontro tra i due è avvenuto nel 2016 grazie a un’amica comune e, nonostante appartenessero a mondi professionali molto diversi, tra loro è scattata subito un’intesa speciale. Tanto Garrone che Clerici hanno avuto figli dalle relazioni precedenti: lui è già padre di Luca, Agnese e Matilde nati da un precedente matrimonio e lei è madre di Maëlle, venuta al mondo nel 2009 dalla relazione della conduttrice con Eddy Martens. Tutti ragazzi vivono, attualmente, insieme alla coppia che ha scelto di condurre un’esistenza lontana dai ritmi frenetici dello spettacolo, nella Tenuta Basini, ad Alessandria (Piemonte), precisamente nella frazione di Arquata Scrivia: una dimora immersa nella natura.

Nonostante il legame profondo, entrambi hanno dichiarato di non sentire la necessità di sposarsi, anche in seguito alle frequenti voci su possibili nozze. I due hanno, infatti, più volte dichiarato di non sentire l’esigenza di ufficializzare il loro rapporto con un matrimonio.

In un’intervista, Antonella Clerici ha spiegato che la loro unione è già solida e non ha bisogno di ulteriori conferme, affermando: “Siamo una famiglia, ci amiamo e stiamo bene così”.

Antonella Clerici e Sanremo

Nel 2025 Antonella Clerici torna a Sanremo per la quarta volta. La conduttrice ha calcato il palco dell’Ariston per la prima volta nel 2005, quando affiancò Paolo Bonolis nella conduzione della kermesse. Nel 2010 è stata la seconda donna nella storia del Festival a ricoprire il ruolo di conduttrice principale, dopo Loretta Goggi nel 1986.

La sua conduzione, caratterizzata da uno stile spontaneo e diretto, fu accolta positivamente dal pubblico ma la sua fu anche un’edizione non molto apprezzata dagli addetti ai lavori. Memorabile è il lancio degli spartiti da parte dei Maestri d’orchestra dopo la scoperta dei tre brani finalisti: ‘Per tutte le volte che’ (poi canzone vincitrice) di Valerio Scanu, ‘Italia Amore mio’ (Pupo, Emanuele Filiberto e Luca Canonici), ‘Credimi ancora’ (Marco Mengoni).

Nel 2020 Clerici è tornata a Sanremo come co-conduttrice di una delle serate al fianco di Amadeus e Fiorello e, mentre era sul palco, si è consumato il dramma dell’affaire Bugo-Morgan.

Nel 2025, sarà protagonista della serata inaugurale insieme a Carlo Conti e Gerry Scotti, consolidando il suo status di volto amato della televisione italiana.