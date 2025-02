Tu con chi fai l’amore dei The Kolors a Sanremo 2025: la spiegazione del brano

I The Kolors tornano sul palco dell’Ariston per la loro terza partecipazione al Festival di Sanremo 2025, e lo fanno con "Tu con chi fai l’amore", un brano dal ritmo travolgente. Ma cosa significa la canzone? "Il titolo è abbastanza esplicito", spiega Stash, frontman della band, nell’intervista a RaiPlay. Ma tra le righe il messaggio è la celebrazione dell’istinto, del lasciarsi trasportare dalle emozioni senza troppi ragionamenti. "È il nostro modo di celebrare quei momenti in cui ci si lascia guidare dall’istinto piuttosto che dagli schemi, dai ragionamenti" aggiunge il cantante.

La canzone esalta la bellezza dell’inaspettato, quel brivido che si prova nel vivere senza troppi calcoli, affidandosi alla spontaneità. Un inno alla spensieratezza e al piacere di lasciarsi sorprendere.

Un sound che sa di tormentone

Dopo aver dominato le classifiche con hit estive come "Italodisco", la band riporta sul palco dell’Ariston il suo stile energico, questa volta con una veste ancora più veloce e spigliata. "Tu con chi fai l’amore" mescola pop e dance con influenze latine. Il sound del ritornello sembra già pronto a diventare un tormentone: “Mi piaci un minimo, mi aspetti a Mykonos, in ogni rendez-vous”.

Un Sanremo diverso per i The Kolors

Dopo il debutto sanremese nel 2018 con "Frida (mai, mai, mai)" e il ritorno nel 2024 con "Un ragazzo una ragazza", la band promette di stupire ancora, presentando un brano che segna un ulteriore passo avanti nel loro percorso musicale. "Siamo felici di portarla con l’orchestra e sul palco dell’Ariston, perché è qualcosa di diverso rispetto a quello che abbiamo fatto fino a oggi" conclude Stash.

Grandi palcoscenici e nuovi successi

A pochi giorni dalla loro terza partecipazione al Festival di Sanremo, i The Kolors hanno fatto un annuncio speciale su Instagram: la cover ufficiale di “Tu con chi fai l’amore” (Warner Music Italy), il brano in gara a Sanremo 2025, e il lancio del presave digitale e del preorder dell’esclusivo vinile 45 giri in edizione limitata. Il disco avrà come lato B “Un ragazzo una ragazza”, già certificata Doppio Disco di Platino in Italia e Disco d’Oro in Polonia.

Dopo Sanremo la band sarà protagonista dei principali festival europei durante l’estate. E non è tutto: i The Kolors hanno già annunciato il loro primo tour nei palazzetti, il “Palasport 2026”, che partirà il 17 marzo dal Palazzo dello Sport di Roma. A seguire, le altre tappe: il 23 marzo al Forum di Assago (Milano), il 27 marzo alla Kioene Arena di Padova, il 28 marzo al Mandela Forum di Firenze e il 31 marzo al Palasele di Eboli.