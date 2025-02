Chi è Toquinho: la leggenda della bossa nova sul palco di Sanremo 2025 in duetto con Gaia

Sanremo, 14 febbraio 2025 – Il Festival di Sanremo 2025 accoglie una delle leggende viventi della bossa nova: Toquinho, il celebre chitarrista e cantautore brasiliano, salirà sul palco dell’Ariston nella serata delle cover al fianco di Gaia, la giovane cantautrice italo-brasiliana con cui interpreterà ‘La voglia, la pazzia’, il capolavoro di Ornella Vanoni registrato con lo stesso Toquinho nel 1976. Ma chi è Toquinho e perché la sua carriera ha segnato profondamente la musica brasiliana e il legame artistico con l’Italia?

Gaia con Toquinho (Ansa)

Gli esordi e la formazione musicale

Nato il 6 luglio 1946 a San Paolo, in Brasile, Antonio Pecci Filho, in arte Toquinho, cresce in una famiglia di origini italiane: i suoi nonni paterni erano molisani e calabresi, mentre quelli materni provenivano da Mantova.

Fin da piccolo mostra una passione straordinaria per la chitarra, strumento che lo accompagnerà per tutta la carriera. Studia con grandi maestri come Paulinho Nogueira e Isaias Sávio, affinando una tecnica che combina jazz, samba e bossa nova. Negli anni ‘60 si fa notare nella scena musicale brasiliana, collaborando con Chico Buarque, Jorge Benjor e Vinicius de Moraes, e diventando un riferimento della bossa nova.

L’incontro con Vinicius de Moraes e il successo internazionale

La svolta arriva nel 1970, quando Toquinho incontra Vinicius de Moraes, poeta, paroliere e icona della musica brasiliana. Da questo sodalizio nasce una delle collaborazioni più longeve e prolifiche della storia della musica brasiliana (e non solo): insieme compongono più di 120 canzoni e realizzano numerosi album di grande successo. I due girano il mondo con i loro spettacoli, portando la loro musica anche in Italia, dove Toquinho, che preferisce rimanere lontano dal Brasile a causa della dittatura, si affeziona profondamente alla cultura e al pubblico italiano.

Tra le canzoni più celebri nate da questa partnership troviamo ad esempio ‘Aquarela’ (1983), una delle canzoni brasiliane più conosciute al mondo. Ma anche "Samba della Rosa", amatissima anche in Italia, e "Tarde em Itapuã", un classico del repertorio bossa nova.

Toquinho ha segnato profondamente la musica brasiliana e internazionale, lasciando un patrimonio artistico che continua a ispirare generazioni. Il suo talento nel fondere melodia, poesia e tecnica chitarristica lo ha reso uno degli artisti più amati nel panorama della musica d’autore mondiale. Tanto che nel 2019 ha ricevuto un premio alla carriera per il contributo dato alla musica brasiliana nel mondo.

Toquinho e il legame con l’Italia

Negli anni, Toquinho sviluppa una connessione speciale con l'Italia. Collabora con artisti come Sergio Endrigo, Ornella Vanoni, Ennio Morricone e Paola Turci, lavorando a progetti musicali che mescolano la tradizione brasiliana con le sonorità italiane.

Nel 1976, insieme a Ornella Vanoni, pubblica ‘La voglia, la pazzia, l’incoscienza, l’allegria’, un album che segna un momento di fusione tra la canzone italiana e la bossa nova brasiliana. Da questo disco nasce la splendida "La voglia, la pazzia", il brano che Toquinho e Gaia interpretano a Sanremo 2025.

Vita privata e curiosità

Il nome d’arte Toquinho deriva dal soprannome affettuoso "Toninho" che la madre usava per chiamarlo da bambino. Si sa molto poco della vita privata dell’artista brasiliano, che è lontana dai riflettori. Le rare notizie che lo riguardano parlano di una moglie da cui si sarebbe separato anni fa, che gli ha dato due figli.

Ha suonato con i più grandi nomi della musica brasiliana, tra cui Tom Jobim, Gilberto Gil e Caetano Veloso.

Sanremo 2025: il duetto con Gaia

Il ritorno di Toquinho in Italia per Sanremo 2025 rappresenta un evento speciale. Insieme a Gaia, cantante italo-brasiliana vincitrice di Amici di Maria De Filippi, interpreterà

La scelta di cantare "La voglia, la pazzia" è un omaggio alla storia musicale tra Italia e Brasile, un ponte tra due culture che Toquinho ha saputo unire come pochi altri. L’arrangiamento, curato per l’occasione, rispetterà la struttura originale della canzone, ma avrà anche elementi moderni grazie alla voce di Gaia.