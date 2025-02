La top 3 di Sanremo 2025 su TikTok: Tony Effe, Olly e Fedez

Roma, 12 febbraio 2025 – #Sanremo2025 è l'hashtag ufficiale creato ad hoc per questa edizione del Festival, il quale fa già numeri record sui social. Dopo solo la prima serata, sono oltre 22mila i video condivisi su TikTok e non sembra abbiano intenzione di fermarsi.

Il debutto ha infatti visto una total audience di ben 400mila spettatori e si prevedono cifre altrettanto stellari nei prossimi giorni.

Non a caso, il Festival è stato definito come ‘perfettamente spalmabile’ dalla stessa Arcadia, una delle maggiori società specializzate in analisi dei media, grazie alla sua capacità di diffondersi efficacemente attraverso media diversi, quali televisione, streaming video, social (che ha fatto di Sanremo un vero e proprio must!).

È, però, TikTok dove Sanremo sta riscuotendo maggior successo, anche grazie alla pagina dedicata per rimanere sempre aggiornati (basta cercare ‘Sanremo 2025’ nella barra di ricerca per immergersi completamente nel Festival).

In particolare, sono centinaia di migliaia le visualizzazioni per i #DietroLeQuinte dei cantanti, i video in cui gli artisti in gara spiegano le loro canzoni, spesso associandole a un’immagine o a una fotografia sotto richiesta dell’intervistatore. Ad esempio, Fedez paragona la sua canzone a un ‘pixel nero’ (perfettamente in linea con il look delle lentine nere che ha sfoggiato sul palco dell’Ariston), Elodie propone l’immagine di un ‘faro di luce sulla luna’ e Joan Thiele quella di una ‘bellissima chitarra elettrica’.

Tony Effe, Olly e Fedez sul palco dell'Ariston (Ansa)

I più cercati su TikTok

Boom di clic, invece, per gli estratti delle esibizioni di tutti i cantanti in gara, pubblicati dal profilo di TikTok ufficiale SanremoRai, dove le sorprese di certo non mancano.

Il podio delle esibizioni in termini di visualizzazioni vede un Tony Effe, quasi irriconoscibile, al primo posto con 3,7 milioni di clic. In tailleur total white, il rapper romano stupisce tutti con un inaspettato cambio di stile (sarà forse un modo per ripulirsi l’immagine dopo le accuse di misoginia e violenza nei testi?).

Anche il brano portato in gara si discosta radicalmente dal repertorio musicale dell’artista, il quale si esibirà con ‘Damme ‘na mano’, dalla sonorità vintage. Al riguardo, le reazioni sul web sono contrastanti: c’è chi è rimasto piacevolmente stupito e chi ironizza sulla scelta stilistica, ritenuta decisamente inusuale e, addirittura, ‘forzata’.

Al secondo posto del podio troviamo Olly (2,4 milioni di visualizzazioni), il cantautore genovese che ha dominato le radio grazie al brano ‘Devastante’ e con il famosissimo duetto con Angelina Mango ‘due come noi’. ‘Balorda nostalgia’ è, invece, la canzone con cui si è esibito ieri, il cui testo ha fatto emozionare il web. Online i suoi fan inneggiano già alla vittoria, sarà la volta buona dopo il 24esimo posto di Sanremo 2023?

Al terzo gradino l’immancabile Fedez con 2,3 milioni di visualizzazioni, già sotto i riflettori per le ultime vicende che lo hanno visto protagonista. ‘Battito’, il brano proposto dal rapper, non solo ha riscosso particolari acclamazioni dal mondo del web, ma sembrerebbe che, per il semplice istante di una canzone, Fedez sia riuscito in una temporanea redenzione: nessun commento relativo alla bufera mediatica scatenata dalle rivelazioni di Corona, solo apprezzamenti per una canzone carica di emozioni.

Ma chi guarda ancora Sanremo?

Che Sanremo sia un evento cardine della televisione italiana lo dimostra il fatto che dal 1951 il Festival approda nelle case appassionando grandi e piccini, eppure ciò non vuol dire che sia considerato ‘antiquato’ tra i giovani: ieri, Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento Prime Time Rai, ha sottolineato come ci sia stato un grandissimo successo tra gli utenti nella fascia compresa tra i 15 e i 24 anni (ben l’83%).

Eppure c’è chi, alla luce della 75esima edizione del Festival, ancora non si è fatto abbindolare e se per il 40% dei cittadini viene considerato un appuntamento fisso annuale al quale è vietato soprassedere, le statistiche ci dimostrano come un italiano su tre consideri Sanremo noioso e superato, quasi anacronistico.