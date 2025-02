Tony Effe ‘ripulito’ a Sanremo: via i tatuaggi. I look più sorprendenti sul palco dell’Ariston

Sanremo, 12 febbraio 2025 – Che fine hanno fatto i tattoo di Tony Effe? La domanda rimbalza sui social mentre su Rai 1 va in scena la performance del rapper al secolo Niccolò Rapisarda, a Sanremo 2025. Con guanti rossi e fondotinta pesante, il 33enne ha fatto sparire i tatuaggi dal volto, dal collo e dalle mani, consegnando al pubblico un'immagine di sé ripulita. Giacca doppiopetto e pantaloni bianchi al posto dei soliti jeans, canotte, pellicce aperte su torso nudo, il look sembra una risposta alle polemiche che hanno preceduto la sua partecipazione al Festival. Si è a lungo parlato dei testi delle sue canzoni, considerati offensivi per le donne e sessisti, in nome dei quali Effe è stato escluso dal parterre degli artisti del capodanno romano al Circo Massimo. E c’è chi ha tirato ancora in ballo i dettagli di un passato burrascoso, come la condanna ai lavori socialmente utili del 2021 per rissa. Così Niccolò ha lasciato la trasgressione giù dal palco. E pure le barre, optando per una canzone melodica, più ‘sanremese’. ‘Damme `na mano’ è più uno stornello romano che un rap politicamente scorretto.

Quella di Tony Effe è forse la scelta più sorprendente in fatto di stile nella prima serata di Sanremo. Più delle lenti a contatto nere di Fedez, altro rapper che si è presentato bello ordinato. Niente provocazioni neanche da parte di Achille Lauro, che ci aveva abituato ad outfit radicali, una su tutte la tutina attillata di paillette dorate di Sanremo 2020. In frac nero di Dolce & Gabbana, camicia bianca e una spilla di brillanti, Lauro stavolta è elegantissimo, pure con i tatuaggi in bella vista.

Achille Lauro sul palco dell'Ariston (Ansa)

Le trasparenze delle concorrenti femminili all’Ariston non stupiscono più da un pezzo. E però più di qualcuno ha sgranato gli occhi all’ingresso della bellissima Clara, che ha sfoggiato un look ‘nude’. Molti gli apprezzamenti sui social nei confronti della cantante e attrice 25enne, stretta in un abito color carne tempestato di lustrini con decolleté vertiginoso.

Clara (Aldo Liverani sas)

Coperta ma ugualmente sensuale Rose Villain, tra le più applaudite in Rete ma anche dentro l’Ariston. Mentre Carlo Conti annuncia la sua canzone, qualcuno dalla platea le urla: “Si ‘na pret’”. Tradotto, dal napoletano, ‘sei una pietra', ovvero ‘Sei tonica, statuaria’. Non escludiamo che sia stato parente, visto che il marito, Andrea Ferrara, il discografico Sixpm, è di Napoli. Comunque, l’abito rosso fasciante, in contrasto con i capelli blu, è piaciuto assai.