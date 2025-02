Tony Effe e il rosario al polso: il look ‘sobrio’ della finale di Sanremo

Sanremo, 15 febbraio 2025 – Più che le performance canore, oramai a Sanremo 2025 di Tony Effe è il look a catalizzare l’attenzione. Dopo le polemiche sulla collana fatta togliere (perché troppo riconoscibile il brand e quindi non in linea con il regolamento Rai) e su quella stile foulard esibita nella quarta serata delle cover, stasera per la finale del Festival il rapper romano si è presentato relativamente ‘sobrio’. Il cantante ha infatti indossato solo una sottile catenina d'argento al collo e con un rosario d'oro con una grossa croce al polso destro. Inutile dire che quest’ultimo non è un gioiello qualsiasi: anche in questo caso il marchio è sempre Tiffany&Co, fa parte della collezione Elsa Peretti e costa 7.400 euro.

Il rosario esibito al polso da Tony Effe durante la serata finale del festival di Sanremo 2025 (Ansa)

A completare il tutto, Tony Effe aveva al polso sinistro un orologio molto vistoso dorato, in parte però nascosto dalla manica della giacca nera, indossata (nuovamente) senza camicia. Immancabili poi anelli e orecchini.