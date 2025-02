Quello che non sapete su Tony Effe: il passato da attore, le risse e la fidanzata famosa

Tony Effe, al secolo Nicolò Rapisarda, è fra i protagonisti più attesi del Festival di Sanremo 2025. Un po’ per il dissing, ovvero il litigio a colpi di rime, con Fedez e un po’ per il tormentone estivo, in featuring con Gaia, ‘Sesso e samba’. Oltre alle polemiche che lo hanno investito, e poi visto uscire da trionfatore in maniera del tutto prevista e prevedibile, per il concerto di Capodanno a Roma. Tutto nel giro di pochi mesi. Una popolarità inattesa che lo ha portato quindi sul palco del Teatro Ariston.

Tony Effe al Festival di Sanremo 2025 (Foto Adriano Alia)

Ma chi è Tony Effe? Perché si fa chiamare così? Nicolò Rapisarda, 33 anni, è noto come Tony Effe. Un nome che nulla ha a che vedere con il suo all’anagrafe. Da dove deriva? Tony dal nome del personaggio che Nicolò interpretava da bambino nella fiction ‘Tutti per uno’ e Effe dal marchio Fendi. In un solo nome due delle sfaccettature della carriera di Rapisarda. Il suo passato da attore non è conosciuto da molti, eppure da bambino e da ragazzino ha lavorato diverse volte in questo settore.

A proposito di carriera, quello di Tony Effe è di fatto il nome più famoso al grande pubblico dell’avventura della Dark Polo Gang, collettivo trap di cui hanno fatto parte anche Side Baby, Wayne Santana e Pyrex, con la produzione di Sick Luke.

Le polemiche hanno caratterizzato diversi momenti della carriera e della vita pubblica di Tony Effe: dalla condanna ai lavori socialmente utili, con pagamento di un risarcimento di 40mila, per una rissa nel 2021 alle risse con il rapper americano Lil Pump nel 2022 e con il pugile Ion Real Deal nel 2023.

Fino a qui abbiamo parlato degli episodi che lo hanno visto fare materialmente qualcosa. Quello che ha fatto assurgere Tony Effe agli onori delle cronache rendendolo di fatto noto al grandissimo pubblico è stato la decisione da parte del Comune di Roma prima di invitarlo fra gli artisti sul palco del concerto di Capodanno 2025 al Circo Massimo e poi ritirare la decisione. E qui da uno dei partecipanti è diventato il protagonista. Tanto che diversi artisti hanno deciso di non partecipare all’evento in segno di solidarietà. E così ecco che il trapper è diventato simbolo della protesta anticensura - la motivazione del ritiro dell’invito al concerto di Capodanno è stata la massiccia presenza nei testi delle sue canzoni di frasi offensive nei confronti del mondo femminile -, tanto che il suo “contro-concerto” al Palasport di Roma - con biglietti di ingresso a 10 euro - ha fatto registrare il tutto esaurito.

Al “contro-concerto” di Capodanno ha partecipato anche la fidanzata di Tony Effe, la beauty influencer Giulia De Lellis, lanciata dal programma di Maria De Filippi ‘Uomini e Donne’. I due stanno insieme da qualche mese - la loro relazione sarebbe iniziata in estate - e proprio quella del Festival di Sanremo potrebbe essere l’occasione per il debutto della coppia di fronte al grandissimo pubblico.