Roma, 3 febbraio 2022 - Sanremo 2022, giorno tre. Dopo le prime due serate emozionanti, con ascolti record, ci si prepara a stare di nuovo incollati sul divano per la terza serata della kermesse. Stasera tornano sul palco dell'Ariston tutti e 25 gli artisti in gara, reinterpretando le loro canzoni. Ma stavolta i brani saranno giudicati equamente dal televoto e da una nuovissima 'Giuria demoscopica 1000', composta da ben mille consumatori abituali di musica. I voti saranno sommati a quelli della sala stampa, formando una nuova classifica provvisoria. Per la prima volta al Festival, ad affiancare Amadeus ci sarà Drusilla Foer, ironica star del web e della tv . "Cercherò di divertirmi stasera - ha annunciato la co-conduttrice in sala stampa -, mi farà piacere tirare fuori dei temi quando sarà il momento e cercherò di assolvere a un dovere che è verso me stessa, quello di onorare il palco con riflessioni e croccantezza". Ma sono diversi anche gli ospiti, tra cui gli attessimi Cesare Cremonini e Roberto Saviano. Vediamo qui sotto i dettagli.

Da Cremonini a Saviano

Un artista da record, a cui forse mancava solo Sanremo: stasera l'attesa è tutta per Cesare Cremonini, che debutta per la prima volta nella sua carriera al Teatro Ariston. "C'è grande soddisfazione - ha rivelato Amadeus -, perché non è mai stato al Festival". Il cantante proporrà due esibizioni, ha spiegato il conduttore: "Avrà due momenti molto belli. Ha una grande storia e ripercorrerà alcuni momenti della sua carriera. Una sorpresa finale. È un poeta, un grande artista e sono felicissimo di averlo".

Ma non solo. Un altro momento toccante si avrà con Roberto Saviano e il suo omaggio in ricordo dei 30 anni della strage di Capaci.

Super ospite un altro grande nome delle fiction Rai: dopo Raoul Bova, Gaia Girace e Margherita Mazzucco, sarà il turno di Anna Valle. L'attrice romana è pronta ademozionare il pubblico con 'Lea, un nuovo giorno', un emozionante medical drama in quattro puntate in onda su Rai 1 da martedì 8 febbraio, nel quale interpreta la protagonista Lea Castelli, un’infermiera pediatrica che si occupa con amore e dedizione dei suoi piccoli pazienti.

Martina Pigliapoco

Sul palco di Sanremo salirà stasera anche Martina Pigliapoco, la carabiniera diventata Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica per aver salvato una donna dal suicidio nell'ottobre scorso. La donna minacciava di gettarsi nel vuoto da un ponte tibetano, a Perarolo in Veneto. Ed è stata Martina, in un lunghissimo dialogo, a riuscire a convicerla a non farlo.

Il palco sull'acqua, la nave da crociera della Costa, ormeggiata al largo di Sanremo con Fabio Rovazzi e Orietta Berti padroni di casa, ospiterà Gaia al posto dei Comacose, che purtroppo positivi al Covid non possono partecipare al Festival. Tutto è pronto, quindi, e l'appuntamento è alle 20.40 su Rai1.

