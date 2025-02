Sanremo 2025, tutte le novità della terza serata in diretta. Fedez e l'inchiesta Doppia Curva, Conti: “Non faccio il giudice”

10:47

Quarant'anni fa l'invasione a Sanremo per i Duran Duran

Le cronache di 40 anni fa raccontano che un'invasione così a Sanremo non si era mai vista: migliaia di ragazzine urlanti pronte ad assaltare il Teatro Ariston, con decine di ambulanze dislocate negli angoli delle vie principali in caso di crisi isteriche e svenimenti, e orde di 'paninari' con i loro piumini di colori sgargianti a camminare sul lungomare. Era il 9 febbraio 1985, il giorno in cui i Duran Duran, rispondendo all'invito di Pippo Baudo, conquistarono l'Italia e non solo il Festival.

La Duran-Duranmania intorno all'Ariston era iniziata tre giorni prima dell'arrivo della band giovanile inglese, con mamme che accompagnavano le figlie minorenni che sognavano di incontrare i loro idoli e in particolare lui, Simon Le Bon, il cantante che tutte le ragazzine volevano sposare. Come del resto raccontò proprio in quel 1985 la sedicenne milanese Clizia Gurrado con il libro 'Sposerò Simon Le Bon. Confessioni di una sedicenne innamorata persa dei Duran Duran' (Editrice Piccoli), caso editoriale dell'anno.

Eppure in quel Festival di Sanremo Pippo Baudo aveva radunato anche gli Spandau Ballet, Frankie Goes to Hollywood, Sade, i Bronski Beat, Jermaine Jackson, Pia Zadora, Chaka Khan e i Village People. Ma tutti gli occhi delle ragazzine era solo e soltanto per i Duran Duran.

Al momento dell'esibizione dei super ospiti Duran Duran che cantarono 'Wild Boys' davanti ai televisori c'erano 18 milioni di telespettatori. E per una singolare coincidenza quella sera il 26enne Simon Le Bon non era in gran forma. Dopo un po' gli cade anche il microfono, rivelando goffamente il playback della kermesse. Le Bon non smise di cantare, trattenendo a stento le risate. Al termine, la soubrette Patty Brard, andò a baciare Le Bon "a nome di tante ragazze" e poi rapidamente Pippo Baudo congedò la band. Ma cos'era successo a Simon Le Bon, perché si muoveva impacciato? Il giorno dopo, ospite di 'Domenica In', sempre condotta da Baudo, fu lo stesso cantante a rivelarlo: arrivati in hotel a Sanremo erano stati assaliti dalle fan e in mezzo alla calca lui si era slogato un piede.