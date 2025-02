Serena Brancale torna a Sanremo con 'Anema e Core': di cosa parla

Roma, 11 febbraio 2025 - A dieci anni dalla sua partecipazione a Sanremo Giovani e dopo un’estate di successo grazie a ‘Baccalà’ e ‘La Zia’, viralissimi sulle piattaforme social, Serena Brancale torna sul palco dell’Ariston per il Festival 2025. “Torno al festival con lo spirito giusto per affrontare le cose dopo 10 anni di lavoro, con leggera incoscienza ma anche una base di studio che bisogna avere se si fa questo lavoro”, ha detto la cantante barese ai microfoni Rai. “Sul palco di Sanremo porto grinta, - ha aggiunto - ma non ti posso dire nient’altro. Non spoilero, vedrai sul palco cosa succede!”.

Serena Brancale a Sanremo 2025 (Ansa)

Il brano con cui Serena Brancale torna a gareggiare nella kermesse canora è ‘Anema e Core’, un titolo che riprende un pezzo storico della canzone italiana: ‘Anema e core’ di Tito Schipa, brano degli anni ‘50 conosciuta anche per la grande interpretazione di Roberto Murolo. “So che si tratta di un titolo impotante per la tradizione italiana e mi prendo questa responsabilità, - ha detto Brancale dopo le prime prove con l’orchestra sanremese - però allo stesso tempo rappresenta come vivo io il mio quotidiano e tutto quello che faccio”. La canzone della cantante barese sarà “un brano con la cazzimma”, per descriverlo con le parole che ha usato l’artista durante la sua presentazione a Sarà Sanremo. “E’ un brano che parla di un’attitudine alla vita, di come si costruisce un sogno o una storia d’amore”, ha raccontato Serena a Carlo Conti - che ha diretto il Festival anche alla sua prima partecipazione.

Da dove viene il titolo del pezzo? “Le cose che fai bene le fai con l’anima e il cuore, come quando fai il sugo. E’ uno stile di vita”. Ai microfoni Rai, l’artista racconta che il suo brano descrive “un modo di vivere bene le cose”. E se dovesse usare un aggettivo per descriverlo, sarebbe “Made in Sud”.

In questa attitudine Serena Brancale si rispecchia: "'Anema e Core’ è una cosa che ho sempre avuto. - spiega la cantante a Tv Sorrisi e Canzoni - E’ un’attitudine a vivere bene anche i problemi e a mangiarmi tutto quello che è il problema per risolverlo, per digerirlo”.