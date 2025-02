Shablo, Guè, Tormento e Joshua: chi sono e perché sono già famosi

Shablo debutta sul palco del Festival di Sanremo. A debuttare con lui sono anche Joshua e Guè. Tormento, ovvero il quarto “moschettiere” della canzone ‘La mia parola’, è invece già stato in gara ai tempi dei Sottotono con Big Fish, oggi solo Fish, e il brano ‘Mezze verità’. Guè, al secolo Cosimo Fini, invece, ha già partecipato al Festival nel 2019 come ospite di Mahmood e nel 2023 con Geolier. Joshua è invece esordiente assoluto. Ad essere in gara ufficialmente è solo Shablo, ma il dato di fatto è che ‘La mia parola’ non potrebbe esistere senza il contributo di tutti e quattro i protagonisti.

I "quattro moschettieri" del rap ne porteranno un quinto - e che quinto - sul palco del Teatro Ariston durante la serata Cover di venerdì 14 febbraio: a duettare con Shablo, Guè, Joshua e Tormento sarà Neffa. Signore e signori, parte della storia del rap italiano al Festival di Sanremo 2025.