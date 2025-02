Pagelle Sanremo 2025, terza serata: chi ha vinto le Nuove Proposte

Le pagelle - ricordiamolo: ironiche e irriverenti volutamente, nessuno se la prenda visto che sono soltanto canzoni ed è solo uno show, non è un giudizio sulle persone ma sui personaggi e sulle esibizioni - della terza serata del Festival di Sanremo 2025 incoronano il vincitore della competizione delle Nuove Proposte. Ovvero Settembre, che ha la meglio su Alex Wyse. Entrambi hanno portato sul palco del Teatro Ariston una grande performance e una canzone che rimarrà. Sicuramente. Insieme ai brani di Selmi e Angelica Bove, che pur non essendo arrivati in finale meritano davvero tanta attenzione.

Una serata nella quale si sono esibiti gli ultimi 14 fra i 29 Big in gara in questo Festival di Sanremo. Una terza serata, quella di giovedì 13 febbraio, nella quale si è vista una conduzione ancora particolarmente sbrigativa e frettolosa da parte di Carlo Conti. Con una certa valorizzazione di Miriam Leone e Katia Follesa, soprattutto con la partecipazione dei Duran Duran, ma un po’ meno di Elettra Lamborghini.