Pagelle Sanremo 2025 prima serata: Noemi da brividi, Rkomi in corsivo

Pronti, via: la prima serata del Festival di Sanremo 2025 ha visto esibirsi tutti i 29 cantanti in gara fra i Big in questa edizione. Le pagelle di questa serata non possono che tener conto anche dell'emozione che ogni artista ha provato calcando un palcoscenico così storico, simbolico e suggestivo come è quello del Teatro Ariston.

Un palco che è quello di un tempio della musica italiana e internazionale. E che, proprio per questo, va rispettato. E questo è un concetto non del tutto scontato. Anzi.

Come di consueto, le nostre sono pagelle ironiche e irriverenti. Nessuno se la prenda, sono solo canzonette. O forse no. Perché di fatto il Festival di Sanremo fa inevitabilmente parte della vita e della cultura, ma anche della quotidianità, di tantissimi italiani. In questa settimana l'Italia un po' si ferma e parla del Festival di Sanremo. Lo ascolta, lo assapora. L'Italia si emoziona con gli artisti sul palco.