Pagelle finale Sanremo 2025: chi vince

Siamo arrivati alla fine della Settimana Santa della musica italiana. Il Festival di Sanremo 2025 è finito. Settembre ha vinto la gara delle Nuove Proposte avendo la meglio su Alex Wyse. In ogni caso sentiremo parlare di entrambi questi giovani artisti.

Le pagelle della serata finale del Festival di Sanremo 2025 tengono conto tanto della performance dell'ultima serata della manifestazione quanto di tutto il percorso fatto durante questa settimana. Una settimana nella quale le polemiche sono state poche rispetto alle edizioni passate del Festival.

Una settimana durante la quale hanno brillato le stelle di Giorgia, Olly, Lucio Corsi - a sorpresa, ma non troppo -, Simone Cristicchi e, anche in questo caso inaspettatamente, Fedez. Quest'ultimo ha impostato questa sua partecipazione al Festival di Sanremo in maniera molto intelligente e i risultati si stanno vedendo.