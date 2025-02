Guida definitiva a Sanremo 2025: dai conduttori al voto. Come funziona il Festival

Roma, 7 febbraio 2025 - L'appuntamento musicale più atteso dell'anno in Italia sta arrivando: le porte del teatro Ariston apriranno martedì 11 febbraio per la 75^ edizione del Festival di Sanremo. L'edizione si preannuncia esplosiva, sia per i nomi presenti che per i pettegolezzi che hanno accompagnato le settimane scorse, e che potrebbero infiammare il dietro le quinte dell'Ariston.

Anche quest'anno la lista dei cantanti in gara è lunghissima: sarebbero dovuti essere 30, ma dopo il ritiro di Emis Killa per questioni legali indipendenti dal Festival, a calcare il palco saranno 29 artisti, o per meglio dire 25 cantanti solisti, due band, un duo e un quartetto.



Questa la lista completa dei partecipanti:

Achille Lauro – ‘Incoscienti giovani’

Bresh – ‘La tana del granchio’

Brunori Sas – ‘L’albero delle noci’

Clara – ‘Febbre’

Coma_Cose – ‘Cuoricini’

Elodie – ‘Dimenticarsi alle 7’

Fedez – ‘Battito’

Francesca Michielin – ‘Fango in paradiso’

Francesco Gabbani – ‘Viva la vita'

Gaia – ‘Chiamo io chiami tu’

Giorgia – ‘La cura per me’

Irama – ‘Lentamente’

Joan Thiele – ‘Eco’

Lucio Corsi – ‘Volevo essere un duro’

Marcella Bella – ‘Pelle diamante’

Massimo Ranieri – ‘Tra le mani un cuore’

Modà – ‘Non ti dimentico’

Noemi – ‘Se t’innamori muori’

Olly – ‘Balorda nostalgia’

Rkomi – ‘Il ritmo delle cose’

Rocco Hunt – ‘Mille vote ancora’

Rose Villain – ‘Fuorilegge’

Sarah Toscano – ‘Amarcord’

Serena Brancale – ‘Anema e Core’

Shablo feat. Gue, Joshua e Tormento – ‘La mia parola’

Simone Cristicchi – ‘Quando sarai piccola’

The Kolors – ‘Tu con chi fai l’amore?’

Tony Effe – ‘Damme ‘na mano’

Willie Peyote – ‘Grazie ma no grazie’

Il vincitore del Festival di Sanremo avrà l'opportunità di rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Contest 2025, in programma il 13, 15 e 17 maggio prossimi. Qualora rinunciasse, a volare a Basilea sarà il secondo classificato. Ma quanto durerà Sanremo, come sono strutturate le serate e soprattutto come verrà scelto il vincitore?