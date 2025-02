Come scegliere la squadra al Fantasanremo e come avere Baudi illimitati

Ultimi due giorni per iscriversi al Fantasanremo 20245. Come scegliere i componenti della propria squadra al Fantasanremo? L'interrogativo è di quelli che tolgono il sonno - ironicamente, sia chiaro - a tantissimi appassionati. Sono oltre due milioni le squadre iscritte a uno dei Fanta concorsi più popolari d'Italia. Il regolamento è semplice: 100 Baudi, ovvero quelli che nel Fantacalcio si chiamerebbero Fantamilioni, e sette - si badi bene, non cinque come avveniva fino alla passata edizione - artisti da scegliere. Ogni artista riceverà bonus o malus a seconda di quello che farà o non farà sul palco del Teatro Ariston e anche in giro per la città di Sanremo.

Se ne possono schierare solo cinque, due invece rimangono Riserve. Va scelto un capitano, che di solito è l'artista sul quale si punta maggiormente per la vittoria del Festival di Sanremo. Ma attenzione alle Riserve: possono accumulare bonus e malus anche se non vengono schierate titolari.

Altra novità del Fantasanremo 2025 è la possibilità di cambiare la formazione ogni giorno sino a prima dell'inizio della serata.