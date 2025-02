La scaletta della finale di Sanremo 2025 con gli orari precisi

Sanremo, 15 febbraio 2025 – Sarà Francesca Michielin ad aprire la scaletta della finale di Sanremo 2025 e Sarah Toscano l’ultimo Big a esibirsi. Nel mezzo dell’ultima serata del Festival – quella che vedrà proclamare il vincitore dell’edizione targata Carlo Conti ci saranno Antonello Venditti (per il premio alla carriera), Alberto Angela, Gabry Ponte (autore del tormentone "Tutta l'Italia" che ascoltiamo da giorni), Vanessa Scalera (per presentare la nuova stagione di "Imma Tataranni"). Ci sarà anche il calciatore viola Edoardo Bove.

Ad accompagnare Conti nella conduzione ci saranno Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan. Torneranno sul palco anche Bianca Balti per consegnare due premi e Mahmood per presentare il suo nuovo singolo ‘Sottomarini’.

Da sx Carlo Conti, Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan, conduttori della finale di Sanremo 2025 (Ansa)

Ecco l’ordine di uscita di cantanti e ospiti con gli orari precisi:

- ore 20.46 – Apertura di Gabry Ponte con ‘Tutta l’Italia’

- ore 20.54 – Francesca Michielin con ‘Fango in Paradiso’

- ore 21.01 – Willie Peyote con ‘Grazie ma no grazie’

- ore 21.09 – Marcella Bella con ‘Pelle diamante’

- ore 21.14 – Bresh con ‘La tana del granchio’

- ore 21.25 – Modà con ‘Non ti dimentico’

- ore 21.31 – Rose Villain con ‘Fuorilegge’

- ore 21.37 – Tony Effe con ‘Damme ‘na mano’

- ore 21.42 – Clara con ‘Febbre’

- ore 21.53 – Serena Brancale con ‘Anema e core’

- ore 21.58 – Brunori Sas con ‘L’albero delle noci’

- ore 22.04 – Arriva Alberto Angela

- ore 22.07 – Francesco Gabbani con ‘Viva la vita’

- ore 22.13 – Noemi con ‘Se t’innamori muori’

- ore 22.19 – Rocco Hunt con ‘Mille vote ancora’

- ore 22.29 – Collegamento con Suzuki stage: Tedua canta ‘Bagagli’

- ore 22.34 – The Kolors con ‘Tu con chi fai l’amore’

- ore 22.40 – Olly con ‘Balorda nostalgia’

- ore 22.51 – Premio alla carriera ad Antonello Venditti che canta ‘Amici mai’ e ‘Ricordati di me’

- ore 23.07 – Achille Lauro con ‘Incoscienti giovani’

- ore 23.14 – Coma_Cose con ‘Cuoricini’

- ore 23.19 – Giorgia con ‘La cura per me’

- ore 23.31 – Collegamento con Nave Costa Crociere. I Palnet funk cantano ‘Nights in white satin’

- ore 23.40 – Simone Cristicchi con ‘Quando sarai piccola’

- ore 23.46 – Arriva Edoardo Bove

- ore 23.49 – Elodie con ‘Dimenticarsi alle 7’

- ore 23.59 – Lucio Corsi con ‘Volevo essere un duro’

- ore 00.06 – Irama con ‘Lentamente’

- ore 00.13 – Arriva Vanessa Scalera

- ore 00.16 – Fedez con ‘Battito’

- ore 00.29 – Shablo ft. Guè, Joshua e Tormento con ‘La mia parola’

- ore 00.36 – Joan Thiele con ‘Eco’

- ore 00.42 – Massimo Ranieri con ‘Tra le mani un cuore’

- ore 00.53 – Gaia con ‘Chiamo io chiami tu’

- ore 00.59 – Rkomi con ‘Il ritmo delle cose’

- ore 01.04 – Sarah Toscano con ‘Amarcord’

- ore 01.10 – Stop al televoto

- ore 01.11 – Arrivano Bianca Guaccero, Gabriele Corsi e Mariasole Pollio

- ore 01.16 – Classifica dal 29° al 6° posto

- ore 01.20 – I 5 finalisti e poi via al televoto

- ore 01.30 – Ecco Mahmood con ‘Sottomarini’

- ore 01.37 – Arriva Bianca Balti

- ore 01.42 – Premio della critica Mia Martini e premio Sala Stampa ‘Lucio Dalla’

- ore 01.44 – Premio Tim

- ore 01.47 – La busta col nome del 5°, 4° e 3° classificato

- ore 01.52 – Il vincitore del Festival di Sanremo 2025 è …

- ore 01.57 – Fine

Il Festival intanto continua la sua cavalcata trionfale. La serata di ieri, la quarta, ha fatto registrare ascolti record con 13,6 milioni di spettatori (superiori anche alla serata finale dello scorso anno), pari al 70,8%. Finora, la media delle prime quattro serate è stata di 12,3 milioni di spettatori pari al 65,4%. In queste quattro serate, a dimostrazione di un Festival sempre più gradito ai giovani, gli ascolti migliori sono stati quelli nella fascia 15-24 anni con l'83,2%, pari a 1,1 milione di spettatori. Stamattina Conti dice di non vedere l'ora di conoscere il vincitore del suo Festival. Lo scoprirà stasera, "aprendo la busta con voi", in una finale piena di canzoni e di ospiti.

Dopo aver detto chi calcherà il palcoscenico stasera, è il caso di dire anche chi invece non ci sarà. Non ci saranno, come qualcuno aveva immaginato vista l'amicizia di lunga data con Conti, Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni: "Era troppo scontato - spiega il conduttore - Leonardo è a Firenze e lunedì festeggeremo il suo compleanno. Giorgio è qui a Sanremo ma stasera rimarrà in albergo per fare il babysitter a mio figlio. Gli amici fanno anche questo".