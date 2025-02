Sarah Toscano, da Amici a Samremo: chi è la cantante più giovane fra i ‘Big’ del Festival

Sarah Toscano presenta ‘Amarcord’ sul palco del Teatro Ariston per il Festival di Sanremo 2025, compiendo di fatto il medesimo percorso di Angelina Mango: vittoria di Amici a maggio e l’anno successivo partecipazione al festival musicale più longevo, importante e seguito d’Italia. Che questo possa rappresentare un viatico per avere il medesimo successo è impossibile dirlo, ma il dato di fatto è che quella del Festival di Sanremo è un’occasione che a una cantautrice 19enne - Sarah Toscano è anche la più giovane fra i Big in gara a Sanremo 2025 - non capita di certo facilmente.

Chi è Sarah Toscano? Nata il 9 gennaio 2006 - quell’anno il Festival è stato vinto nientemeno che da Povia con ‘Vorrei avere il becco’ - a Vigevano, Sarah si concentra per parte della propria infanzia e adolescenza sul tennis. Che di fatto è una passione di famiglia, ma per il quale non nutre lo stesso interesse che sente per la musica. “Sono troppo competitiva, ogni volta in cui perdevo una partita me la prendevo tanto” ha raccontato la stessa cantautrice.

La quale a fine 2023 approda alla scuola di Amici, nella squadra di Lorella Cuccarini. Dapprima viene un po’ bistrattata, soprattutto da Anna Pettinelli che la etichetta come “una che sa fare solo moine sul palco”. Poi non solo arriva in finale, ma vince anche il talent show di Maria De Filippi. Dimostrando evidentemente di non essere “solo moine”.

La sua hit più ascoltata in streaming è ‘Sexy magica’, fra i brani più amati ci sono anche ‘Roulette’, ‘L’ultima volta’.

Sarah Toscano è fidanzata? All’interno di Amici dapprima le era stata attribuita una relazione con l’altro allievo di canto Holy Francisco e poi sono state molto insistenti le voci che la volevano fidanzata con Holden, altro cantante di Amici. A smentire tutto ha pensato la stessa Sarah: “Sto pensando a costruire me stessa, l’amore arriverà”.