Sanremo Giovani, i cantanti ammessi alle audizioni: alcuni sono già famosi

Sanremo, 22 ottobre 2025 – Sono 34 i cantanti che si giocheranno un posto nella fase finale, quella che andrà in onda da novembre a dicembre su Raidue con la conduzione di Gianluca Gazzoli, di Sanremo Giovani. Sono state 500 le candidature arrivate. Ecco i nomi dei 34 artisti e i titoli delle canzoni che prenderanno parte alla fase delle audizioni dal vivo negli studi Rai di via Asiago a Roma. Diversi i nomi già noti al grande pubblico, nutrita la truppa dei “talentisti”, ovvero di chi proviene da un talent show: Senza Cri, Antonia, Petit, Nicolò Filippucci, Deddè, Mimì. Quest’ultima vincitrice dell’ultima edizione di X Factor. Chissà se qualcuno di loro riuscirà ad entrare all’Ariston dopo aver sfidato il televoto solo fino a qualche mese fa.

I cantanti ammessi alle audizioni di Sanremo Giovani

Agèlo ‘Io distruggo’

Alunno ‘Bonnie & Clyde’

Amsi ‘Pizza americana’

Angelica Bove ‘Mattone’

Antonia ‘Luoghi Perduti’

Axel ‘Laurearsi’

Cainero ‘Nuntannamurà’

Caro Wow ‘Cupido’

Cmqmartina ‘Radio Erotika’

Cola ‘Siel azzurro’

Deddè ‘Ddoje Criature’

Disco Club Paradiso ‘Mademoiselle’

Eyeline ‘Finchè dura’

Jeson ‘Inizialmente tu’

Joseph ‘Fenomenale’

La messa ‘Maria’

Lea Gavino ‘Amico lontano’

Maddalena ‘Senti menti’

Marco Millie ‘Lonely boy’

Mimì ‘Sottovoce’

Nicolò Filippucci ‘Laguna’

Nimsay ‘Ahavah’

Occhi ‘Ullallà’

Petit ‘Un bel casino’

Principe ‘Mon Amour’

Renato D'Amico ‘Bacio Piccolino’

Rondine ‘Maleparole’

Seltsam ‘Scusa mamma’

Senza Cri ‘Spiagge’

Soap ‘Buona Vita’

Tära ‘Mezzaluna’

Tenth Sky ‘Gimme 5’

Welo ‘Emigrato’

Xhovana ‘Ego’